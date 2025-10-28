Погода на станциях Болотная и Амазар

Маршрут движения поездов Болотная — Амазар

Расстояние между станциями составляет 2919 км.

Приблизительное время следования составляет: 3 д. 3 ч. 37 мин.

2 д. 17 ч. 18 мин. – время в пути на поезде 100Э (самый быстрый поезд);

3 д. 23 ч. 36 мин. – время в пути на поезде 990Ч (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 6 поездов без пересадки.

Билеты на поезд Болотная — Амазар

