Расписание поездов Боготол — Чита
Какие поезда ходят по этому маршруту
Погода на станциях Боготол и Чита
Маршрут движения поездов Боготол — Чита
Расстояние между станциями составляет
1993
км.
Приблизительное время следования составляет:
1 д. 21 ч. 15 мин.
- 1 д. 14 ч. 3 мин. – время в пути на поезде 002Щ (самый быстрый поезд);
- 2 д. 17 ч. 18 мин. – время в пути на поезде 984А (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 15
поездов
без пересадки.
Билеты на поезд Боготол — Чита
Обратное направление:
Популярные направления в Чита:
Карта маршрута Боготол — Чита
Стоимость билетов на поезд Боготол — Чита по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 10976 рублей.
- Купе: 16464 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Очень хороший поезд- вагоны чистые, персонал отзывчивый. Так держать!
Поездки с детьми – то еще удовольствие. Ехала и ждала когда же это все закончится. В вагоне местами было жарковато, особенно когда солнце прямо в окно светило.
Хороший поезд.Мне все понравилось. Было чисто и приятно ехать.
То что мертво умереть не может. Поэтому и ездим на этом. Вот точно могу сказать что ни один современный вагон столько не проедет, сколько уже проехал советский.
Как же все-таки круто было ехать в вагоне нового образца!!!!!!!!!! USB розетки под каждой полкой, хочешь заряжать телефон – не проблема!! Еще очень понравилось что все новое и чистое. До этого еще ни разу не приходилось ездить на новых вагонах)))))))
Все хорошо кроме того что мне было ночью очень жарко спать. Остальное все прошло хорошо.
На протяжении всей поездки убрались только 1 раз и то посредственно. Из окна дуло на протяжении всей дороги, что доставляло дополнительный дискомфорт. Иногда попадаются нормальные вагоны, иногда такие. Как повезет
Ну что сказать, поезд уже староват, билеты могли бы быть подешевле. Если бы была возможность, то поехал бы поездом Россия.
Общее расстояние езды – примерно 600 км, поезд едет километров 50 в час. Иногда бывают участки, где ускоряется, но в общем не спешит. В окошко приятно наблюдать красоты Сахалина.
Понравился начальник поезда. В вагоне было уютно, розетки работали исправно, чай горячий, а не теплый. Но вот по телевизору, конечно, пара фильмов и те по кругу идут. Могли бы уже хотя бы штук 10 записать.
