Маршрут движения поездов Ашулук — Волжский

Расстояние между станциями составляет 272 км.

Приблизительное время следования составляет: 5 ч. 18 мин.

4 ч. 27 мин. – время в пути на поезде 293Й (самый быстрый поезд);

6 ч. 57 мин. – время в пути на поезде 302Ж (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 4 поезда без пересадки.

