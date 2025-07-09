Расписание поездов Ашулук — Астрахань
Какие поезда ходят по этому маршруту
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Погода на станциях Ашулук и Астрахань
Маршрут движения поездов Ашулук — Астрахань
Расстояние между станциями составляет
121
км.
Приблизительное время следования составляет:
2 ч. 3 мин.
- 1 ч. 38 мин. – время в пути на поезде 005Г (самый быстрый поезд);
- 3 ч. 0 мин. – время в пути на поезде 301С (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 15
поездов
без пересадки.
Билеты на поезд Ашулук — Астрахань
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Обратное направление:
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Карта маршрута Ашулук — Астрахань
Стоимость билетов на поезд Ашулук — Астрахань по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 9638 рублей.
- Купе: 14457 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Ехала в 12 вагоне , туалет ужасный в вагоне грязь в буквальном смысле этого слова . Хуже поезда за последние несколько лет не встречала.
Биотуалеты стояли, вагон считай новый. Все работало, ничего не было поломано. В вагоне светло, можно было спокойно почитать книжку при свете.
Спасибо за поездку. Мне все понравилось. Обслуживание на высшем уровне. Купе чистые и аккуратные. Только машинист дергался сильно когда трогался. Это единственный минус всей поездки. Супер.
Не понимаю с чем это связано но заметила закономерность. Поезда в этом направлении всегда какие-то грязные. И не то, что они чем-бы нибудь сильно отличались от других поездов на железке. Просто почему-то их не особо убирают. В остальном нормально. Но на пол сумки ставить было стремно, чтобы не вымазать.
Не понравилось что в туалете постоянно курили. И весь этот дым частично летел в вагон. И нам приходилось этим дышать. Проводница сказала что ничего не сделаешь.
Билет немного дороговат, как по мне. Но поезд приличный. Могу смело рекомендовать для поездки.
Все прошло хорошо. Доехал нормально. Но жарко.
У нас не работало охлождение и было жарко в вагоне. Проводницы работали хорошо, но вагон редко мылся. За всю поездку один раз влажная и один раз сухая уборка.
Я не могу понять. На сайте и везде пишется, что из-за пандемии можно только 2 человека в 1 купе. А нас почему-то было не 2, а 3 человека! Соблюдаем правила, но не до конца?
Ехали до конечной из Москвы. Поездка понравилась, поезд чистый и аккуратный. Туалет тоже чистый. Придраться ни к чему не могу.
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