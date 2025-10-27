Эрна – отзыв о поезде 217С Недавно воспользовалась услугами поезда 217С впервые, купе для инвалидов. Чисто, аккуратно, за день 2 раза была уборка купе. Проводник внимательная, несколько раз забегала, интересуясь не надо ли чего. Начальник поезда Соколов Дмитрий. Меня всё устроило, удачи ребятам.

Максим – отзыв о поезде 515С Спасибо все хорошо не верите. Замечательная проводница .. а вы шуметь и не уважаете людей и пишите плохие отзывы .. гнилые люди

Оксана Давыденко – отзыв о поезде 575Э В поезде воняло какой-то химией, видать только помыли вагон, а из-за закрытых окон не успело выветриться. Таможня проверяла буквально все что можно было. противно прямо как-то. Обратно я летела самолетом и сказала всем, что больше услугами Российской железной дороги не воспользуюсь никогда.

Марина – отзыв о поезде 575С Женщина проводница, очень приветливая и разговорчивая. Без вопросов поменяла мне белье и предложила чай и кофе.

Катя И. – отзыв о поезде 573Э Проводники – молодцы, что тут еще сказать! Стараются, все делают для людей. Очень приятно ехать в поезде, где такое отношение.

Ковальчук Евгения – отзыв о поезде 539С Когда кондиционер нужен - его нет. В нашем случае было вообще наоборот. Кондиционер в вагоне был и работал. Но на улице было прохладно, без солнца, в вагоне было комфортно но никто кондиционер не выключал и нас подморозило.

Ярослав – отзыв о поезде 535С Поезд чистый, внутри все аккуратно. Персонал отзывчивый и доброжелательный. Время то, что нужно. Я доволен.

Оля – отзыв о поезде 525С Прекрасный поезд! Мы с мужем остались довольны поездкой. Что немаловажно – отношение очень человеческое. Видно что проводница старается для людей и очень любит свою работу.

Вика – отзыв о поезде 517С Поезд совершенно не предназначен для поездки с детьми и коляской. Нет никаких отдельных даже уголков, куда можно ее нормально поставить чтобы она никому не мешала.

Алина Мамчиц – отзыв о поезде 513С Спасибо проводникам за заботу. В плане чистоты было все отлично. Но вагон конечно был далек от современных стандартов.

Геннадий – отзыв о поезде 473С Ну его нах. Я давно не ездил на таких добитых поездах. Что был тот кондиционер, что его не было – вообще без разницы. Жара как в аду.

Василий Шарковский – отзыв о поезде 293С Ехал в Мурманск от родственников. Поезд вполне себе хороший. Не жарко. Чисто. Постельное белье не сильно старое. Матрасы удобные. Чего еще вам надо в поездке?

Оленька – отзыв о поезде 289С Вагон супер. Биотуалет, можно открыть форточку, есть кондиционер и он работает что немаловажно! Персонал вежлив, вагон не убит, Одним словом ехать одно удовольствие!

Светлана Боженова – отзыв о поезде 259С В вагоне мыли полы тряпкой которая размером была с носовой платок. СЕРЬЕЗНО? Как вы так их помоете? Только грязь размазывали туда сюда. Про туалет и говорить нечего. Грязь кругом куда ни глянь. Сделала замечание проводнице, та сказала что разберется. И не разобралась, с туалетом ничего вообще не происходило на протяжении всей поездки. Вот такие у нас работники на железной дороге.

Лариса – отзыв о поезде 255С Поезд довольно неплохой, поездка прошла успешно. Но цены высокие на билеты и с каждым месяцем растут все выше и выше.

Павел Карпович – отзыв о поезде 237С Хотелось бы видеть больше розеток или хотя бы удлинители потому что многим нужно подзарядить мобильники и планшеты, а на всех розеток не хватает. Также хотелось бы чтобы убирались почаще, особенно после остановок. На некоторых станциях туда-сюда выходят и наносят грязи, которая потом несколько часов не убирается.

Алёна Васильевна – отзыв о поезде 221С Ну одно радует что стоял биотуалет, уже хорошо. А то раньше стояли обычные туалеты и их постоянно закрывали во время езды. И проводница какая-то не в духе попалась, ни улыбки тебе, ничего.

СВЕТА – отзыв о поезде 161С Если вы едете с ребенком, то однозначно берите с собой горшок, потому что когда закроют туалет (а биотуалетов там НЕТ), а ребенок захочет в туалет (А ОН ЗАХОЧЕТ), у вас не будет выбора.

Машенька Д. – отзыв о поезде 155С Хорошие проводницы, чистое купе, никаких вопросов не было во время поездки. Есть лишь пожелание – сделать небольшой косметический ремонт, видно что вагоны нужно хотя бы перекрамить.

Кирилл Белый – отзыв о поезде 151С Быстро купил билет на этом сайте, выехал, ехать было конечно долго, но был удивлен комфорту, который был в вагоне. Давно я не ездил в таких хороших условиях. Даже по туалету и его чистоте никаких вообще вопросов не было.

Оля – отзыв о поезде 109С Очень порадовало наличие биотуалетов в поезде, а также проворность молодых проводниц. Спальные места тоже в норме, с полки только один раз чуть не свалилась)))))))))))))