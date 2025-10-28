Погода на станциях Алябьево и Вонъеган

Маршрут движения поездов Алябьево — Вонъеган

Расстояние между станциями составляет 138 км.

Приблизительное время следования составляет: 4 ч. 7 мин.

3 ч. 29 мин. – время в пути на поезде 201Е (самый быстрый поезд);

4 ч. 43 мин. – время в пути на поезде 522С (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 12 поездов без пересадки.

Билеты на поезд Алябьево — Вонъеган

