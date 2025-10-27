Расписание поездов Агрыз — Зеленый Дол (Зеленодольск)
Какие поезда ходят по этому маршруту
Маршрут движения поездов Агрыз — Зеленый Дол (Зеленодольск)
Расстояние между станциями составляет
286
км.
Приблизительное время следования составляет:
6 ч. 33 мин.
- 5 ч. 21 мин. – время в пути на поезде 059Е (самый быстрый поезд);
- 8 ч. 16 мин. – время в пути на поезде 523Е (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 33
поезда
без пересадки.
Обратное направление:
Карта маршрута Агрыз — Зеленый Дол (Зеленодольск)
Стоимость билетов на поезд Агрыз — Зеленый Дол (Зеленодольск) по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 8664 рублей.
- Купе: 12996 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Купили все купе, чтобы выспаться, так это было очень важно. С одной стороны шумело 4 человека в час ночи, на замечания не реагировали. Даже проводник не хотел их особо усмирять.
Когда покупала билет – было указано, что в вагоне есть кондиционер. Но его почему-то не было. Причем проводница такая довольная говорит А ЕГО НЕТ! И улыбается.
В новом вагоне стоял даже телик, но его не включали. Почему – не понятно. Но с советскими убогими вагонами не сравнить. Супер.
В поезде было немного душновато. Я ехала с собакой. Проблем никаких не было совершенно. Постельное белье выдали приличное. Без дырок и приятно пахнущее чистотой. Благодарю.
В вагоне чисто, тихо и спокойно. Проводницы приветливые. Не воняет ни чем. Из окна не дует. Пассажиров нарушающих тишину не было. Ехали и отдыхали.
Соседи по поезду были замечательные. Всю дорогу общались на разные темы. Единственное на что могу сделать замечание – это на вкус еды. Я не первый раз езжу в поезде и бывало получше.
Очень милый проводник Александр. Поездка мне понравилась. Постельное белье было чистое и приятное. Радует что поезд почти не останавливается.
Поезд ничем не отличается от обычного поезда на железке. Где-то что-то работает лучше. Где-то что-то работает хуже. Опоздали на 30 минут – не критично но меня встречали и им пришлось столько ждать.
Ехали в Новосиб 12 ноября 2021. Поезд отличный. Проводницы просто умницы. Видно, что девочки очень стараются сделать все самое лучшее для пассажиров. Здоровья им!
Спасибо Марине нашей проводнице за заботу и хорошее обслуживание. Начальник поезда тоже молодец. Поездка прошла без сучка без задоринки.
Спасибо за поездку. Проводник был обходительным молодым человеком. Состав прибыл на мою станцию почти без опоздания.
Ну и поезда. Вот как они были 20 лет назад, так ничего вообще не поменялось. Ну только что КОЕ-ГДЕ поставили лампочки диодные и вместо обычного туалета, где все летит на рельсы – поставили БИО туалет. Однако смердеть он от этого не особо перестал. Поэтому очень грустно смотреть на все это. Ничего не меняется.
Не знаю как вам – а меня уже дико бесят эти столетние вагоны, которые нужно прямиком в утиль отправить. После того как поездишь на нормальных вагонах – в этом безобразии больше не можешь нормально ездить.
Не скажу, что все было безупречно. Но поездка прошла на 8 из 10. Проводницы очень понравились. Чувствовалась забота и желание сделать все для комфорта пассажиров. Это очень подкупает.
Добрый день. Сначала обрадовались, что садимся в новый вагон – он был снаружи очень красив. Блестел как у кота сами знаете что. Но когда мы вошли внутрь сразу стало понятно, что вагон старый. Его просто перекрасили. Как вы понимаете, комфорта было мало.
Розетки работали исправно, в вагоне было светло и чисто, что меня устраивает максимально. Удалось поработать за компьютером и завершить свои рабочие задачи. Уверенно рекомендую.
Советую. Поезд не дорогой и ехать комфортно.
