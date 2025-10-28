Расписание поездов Абинская — Крымская (Крымск)
Какие поезда ходят по этому маршруту
Погода на станциях Абинская и Крымская (Крымск)
Маршрут движения поездов Абинская — Крымская (Крымск)
Расстояние между станциями составляет
11
км.
Приблизительное время следования составляет:
0 ч. 18 мин.
- 0 ч. 15 мин. – время в пути на поезде 805Р (самый быстрый поезд);
- 0 ч. 24 мин. – время в пути на поезде 115Ч (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 35
поездов
без пересадки.
Билеты на поезд Абинская — Крымская (Крымск)
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Обратное направление:
Популярные направления в Крымская:
Карта маршрута Абинская — Крымская (Крымск)
Стоимость билетов на поезд Абинская — Крымская (Крымск) по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 5552 рублей.
- Купе: 8328 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Поезд полная туфта, потому, что билеты на него можно купить только с конечной станции! Бунтуйте люди против произвола!
Ужасные поезда 266,ехала до Воронежа и обратно.Замерзла очень сильно,и лежу сейчас с простудой.Спала полностью одетая,даже шарф пришлось надеть.Было бы очень хорошо если бы как и положено в вагонах было +20 +24,а то это совсем не дело,людей морозить. В туалете горячей воды не было совсем,даже умыться никак,это ужас.
В вагоне не было розеток. Я была этим фактом очень расстроена. Хотелось бы чтобы в 21 веке все же предусмотрели возможность зарядить мобильные телефоны…
Вагон често но проваднеца не умет обрашатса 3 вагон мне не понравилса
Подушки были твердые, поспать нормально так и не удалось. И еще мне было немного жарковато. Хотелось бы, чтобы побольше свежего воздуха было.
Когда покупала билет – было указано, что в вагоне есть кондиционер. Но его почему-то не было. Причем проводница такая довольная говорит А ЕГО НЕТ! И улыбается.
Спасибо что не гоняли за курение. Не было отдельной курилки, куда можно было сходить. Но за курение в тамбуре совсем не гоняли.
Поезд ни чем особо от таких же не отличается. Мне понравился персонал, который создал атмосферу комфорта и уюта. Они большие молодцы.
У нас в вагоне не работал кондиционер хотя в билете было заявлено при покупке что он будет. Проводница сказала что сломался. Какой идиот отправляет вагон летом без кондиционера? Ехала старушка которая чуть сознание не теряла в такой духоте.
Большое спасибо проводнице 11 вагоне Елене! Я ехала с 3 летней дочкой, которая постоянно все пыталась руками трогать. Но к счастью в вагоне было чисто. Вообще очень хорошие работники поезда. Им нужно выписать премию.
Мне лично всё зашло. Клевый поезд и приятные проводницы. Жаль нет отдельной курилки. Полки удобные. Спать на них хорошо.
В 3 вагоне постоянно ломался туалет. На мой взгляд убираться в туалете нужно чаще чем 2 раза в день (утром убирали и вечером). А вот днем там черти что творилось. Опять же если он был не закрыт.
плохо что до сих пор не могут сделать нормальный вагон для курящих. сколько ни езди на этих поездах сколько ни говори всем плевать. окей буду курить между вагонами и в туалетах пока вы не сделаете нормальную курилку
Ехал на поезде 12 ноября 1021. Вагон очень современный. Плацкарт. Везде кура розеток для подзарядки. Есть даже для боковых мест! Только вот проводник был на своей волне, ему по его виду хотелось только одного – лечь и спать
В вагоне чисто, тихо и спокойно. Проводницы приветливые. Не воняет ни чем. Из окна не дует. Пассажиров нарушающих тишину не было. Ехали и отдыхали.
Соседи по поезду были замечательные. Всю дорогу общались на разные темы. Единственное на что могу сделать замечание – это на вкус еды. Я не первый раз езжу в поезде и бывало получше.
В вагоне был кулер с горячей и холодной водой. Это было просто идеально! Если захотел попить – пошел и попил. Не то, что раньше – только кипяток и никакой альтернативы. Билеты конечно не дешевые но поезд приличный.
Вагоны купе порадовали отдельными розетками для телефонов для каждого пассажира. Поезд плавный, без резких дерганний. Попутчики тоже попались воспитанные люди в возрасте. Я просто ехал и наслаждался.
Спасибо за хорошую поездку! Наша проводница (Ирина вроде бы) в 5 вагоне была просто душечка!!!!! Постельное белье приятное. С соседями повезло.
Поездкой по итогу остался доволен. Быстро и комфортно, что еще можно пожелать?
