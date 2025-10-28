Владимир – отзыв о поезде 285А Поезд полная туфта, потому, что билеты на него можно купить только с конечной станции! Бунтуйте люди против произвола!

Анна – отзыв о поезде 266М Ужасные поезда 266,ехала до Воронежа и обратно.Замерзла очень сильно,и лежу сейчас с простудой.Спала полностью одетая,даже шарф пришлось надеть.Было бы очень хорошо если бы как и положено в вагонах было +20 +24,а то это совсем не дело,людей морозить. В туалете горячей воды не было совсем,даже умыться никак,это ужас.

Юля – отзыв о поезде 806С В вагоне не было розеток. Я была этим фактом очень расстроена. Хотелось бы чтобы в 21 веке все же предусмотрели возможность зарядить мобильные телефоны…

Обид – отзыв о поезде 129Ы Вагон често но проваднеца не умет обрашатса 3 вагон мне не понравилса

Ольга Геннадьевна – отзыв о поезде 677С Подушки были твердые, поспать нормально так и не удалось. И еще мне было немного жарковато. Хотелось бы, чтобы побольше свежего воздуха было.

Рита – отзыв о поезде 522Е Когда покупала билет – было указано, что в вагоне есть кондиционер. Но его почему-то не было. Причем проводница такая довольная говорит А ЕГО НЕТ! И улыбается.

Гринчик Виктор – отзыв о поезде 509Г Спасибо что не гоняли за курение. Не было отдельной курилки, куда можно было сходить. Но за курение в тамбуре совсем не гоняли.

Вася – отзыв о поезде 481Я Поезд ни чем особо от таких же не отличается. Мне понравился персонал, который создал атмосферу комфорта и уюта. Они большие молодцы.

Аделаида – отзыв о поезде 470Ж У нас в вагоне не работал кондиционер хотя в билете было заявлено при покупке что он будет. Проводница сказала что сломался. Какой идиот отправляет вагон летом без кондиционера? Ехала старушка которая чуть сознание не теряла в такой духоте.

Маргарита Юрьевна – отзыв о поезде 457У Большое спасибо проводнице 11 вагоне Елене! Я ехала с 3 летней дочкой, которая постоянно все пыталась руками трогать. Но к счастью в вагоне было чисто. Вообще очень хорошие работники поезда. Им нужно выписать премию.

Подольская Виктория Викторовна – отзыв о поезде 455У Мне лично всё зашло. Клевый поезд и приятные проводницы. Жаль нет отдельной курилки. Полки удобные. Спать на них хорошо.

Дворецкий Давид – отзыв о поезде 453Й В 3 вагоне постоянно ломался туалет. На мой взгляд убираться в туалете нужно чаще чем 2 раза в день (утром убирали и вечером). А вот днем там черти что творилось. Опять же если он был не закрыт.

леший – отзыв о поезде 377Я плохо что до сих пор не могут сделать нормальный вагон для курящих. сколько ни езди на этих поездах сколько ни говори всем плевать. окей буду курить между вагонами и в туалетах пока вы не сделаете нормальную курилку

Святослав – отзыв о поезде 339Г Ехал на поезде 12 ноября 1021. Вагон очень современный. Плацкарт. Везде кура розеток для подзарядки. Есть даже для боковых мест! Только вот проводник был на своей волне, ему по его виду хотелось только одного – лечь и спать

Валентина Степановна – отзыв о поезде 335Е В вагоне чисто, тихо и спокойно. Проводницы приветливые. Не воняет ни чем. Из окна не дует. Пассажиров нарушающих тишину не было. Ехали и отдыхали.

Валерий Корзун – отзыв о поезде 325Е Соседи по поезду были замечательные. Всю дорогу общались на разные темы. Единственное на что могу сделать замечание – это на вкус еды. Я не первый раз езжу в поезде и бывало получше.

Александр Валерьевич – отзыв о поезде 235Э В вагоне был кулер с горячей и холодной водой. Это было просто идеально! Если захотел попить – пошел и попил. Не то, что раньше – только кипяток и никакой альтернативы. Билеты конечно не дешевые но поезд приличный.

Вадим – отзыв о поезде 229И Вагоны купе порадовали отдельными розетками для телефонов для каждого пассажира. Поезд плавный, без резких дерганний. Попутчики тоже попались воспитанные люди в возрасте. Я просто ехал и наслаждался.

Просто Галя – отзыв о поезде 205И Спасибо за хорошую поездку! Наша проводница (Ирина вроде бы) в 5 вагоне была просто душечка!!!!! Постельное белье приятное. С соседями повезло.