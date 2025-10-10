Расписание поездов Абинская — Динская
Какие поезда ходят по этому маршруту
Погода на станциях Абинская и Динская
Маршрут движения поездов Абинская — Динская
Расстояние между станциями составляет
95
км.
Приблизительное время следования составляет:
2 ч. 32 мин.
- 1 ч. 53 мин. – время в пути на поезде 457С (самый быстрый поезд);
- 3 ч. 39 мин. – время в пути на поезде 522С (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 18
поездов
без пересадки.
Билеты на поезд Абинская — Динская
Карта маршрута Абинская — Динская
Стоимость билетов на поезд Абинская — Динская по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 3262 рублей.
- Купе: 4893 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Прохладно ехать было на 2 полке под кондиционером. Хорошо что не простудился. В прошлый раз в ухо надуло так, что с отитом 3 недели возился. В этот раз брал с собой шапку.
Удивил проводник, который работал просто как часы. Идеально все делал. Быстро, вежливо и очень аккуратно.
Покупайте билеты на этот поезд! Всего за 5000 рублей получите неработающий кондиционер, грязный туалет и духоту в подарок. А, забыл! Как бонус будет периодически обдавать запахом мочи из того туалета.
Матрасы и подушки считай новые. Белоснежное белье, которое приято пахло. Плохо что не все пассажиры соблюдают меры приличия при проезде в общественном транспорте. Но это лишь подтверждает уровень воспитания большинства.
Поезд на уровне. Есть даже туалет отдельный для инвалидов. Причем очень хорошо оборудованный. Ехала и наслаждалась. В поезде кондей.
Ехал с дочкой 4 лет и женой. Поезд чистый и аккуратный. Несколько раз во время поездки убирали. Туалеты мыли – очень чистые. Проводники вежливые и внимательные. Все прошло хорошо.
Ужасно жарко. Я люблю баню и все такое. Но вот это выдержать было просто невозможно. В нашем вагоне почему-то не работал кондиционер и бы как на сковородке ехали. Хотя в билете было отмечено что стоит кондиционер. Да и у меня мыслей других и не возникало, потому что поезд дальнего следования. А тут вот как бывает.
Ехать далеко, но очень комфортно. Матрасы и белье чистое и приятное. Никакого не было постороннего шума от поезда ночью (в прошлый раз в вагоне что-то стучало и я долго не могла заснуть нормально ночью). Вежливые проводницы, которые знают свое дело и стараются. Мне все очень понравилось. Считаю это один из лучших поездов дальнего следования в России.
Приятные и отзывчивые проводницы, вкусный чай и ухоженный вагон. А что еще нужно, чтобы с комфортом доехать до места назначения? Я реально отдохнула за время поездки. И это о многом говорит. Потому что часто только устаешь от таких долгих передвижений.
Спасибо за поездку, я довольна. А это самое важное))))))
