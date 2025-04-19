Маршрут следования и продажа билетов
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09:23
1 ч. 41 мин.
11:04
23
Маршрут следования поезда 6417 Санкт-Петербург — Новинка на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Новинка с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
09:23
0 км.
0 ч. 0 мин.
Боровая
09:28
09:29
1 км.
0 ч. 5 мин.
Воздухоплавательный Парк
09:32
09:32
2 км.
0 ч. 9 мин.
Проспект Славы
09:36
09:37
6 км.
0 ч. 13 мин.
Купчино
09:40
09:41
8 км.
0 ч. 17 мин.
Шушары
09:43
09:44
10 км.
0 ч. 20 мин.
Паровозный Музей
09:46
09:47
12 км.
0 ч. 23 мин.
Детскосельская
09:51
09:51
17 км.
0 ч. 28 мин.
Царское Село
09:54
09:55
19 км.
0 ч. 31 мин.
Павловск
09:59
10:00
22 км.
0 ч. 36 мин.
Антропшино
10:05
10:06
27 км.
0 ч. 42 мин.
Кобралово
10:11
10:11
33 км.
0 ч. 48 мин.
Семрино
10:17
10:18
38 км.
0 ч. 54 мин.
Остановочный пункт 46км
10:20
10:21
65 км.
0 ч. 57 мин.
Сусанино
10:24
10:25
97 км.
1 ч. 1 мин.
Красница
10:29
10:29
101 км.
1 ч. 6 мин.
Михайловка
10:32
10:32
103 км.
1 ч. 9 мин.
Вырица
10:36
10:37
104 км.
1 ч. 13 мин.
Филатовой
10:41
10:42
105 км.
1 ч. 18 мин.
Слудицы
10:48
10:49
106 км.
1 ч. 25 мин.
Остановочный пункт 77км
Участок Слудицы-Новинка
10:54
10:54
248 км.
1 ч. 31 мин.
Остановочный пункт 80км
10:57
10:57
249 км.
1 ч. 34 мин.
Новинка
11:04
250 км.
1 ч. 41 мин.
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