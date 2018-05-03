В Республике Карелии на станции Сортавала 1 июня состоится уникальное событие — запуск туристического поезда на паровозной тяге. Ретропоезд проследует до горного парка «Рускеала». Об этом сообщил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов. Его интерьер будет выполнен в стиле фирменного поезда «Николаевский экспресс». В состав ретропоезда будут включены купейные вагоны и вагон-ресторан, а график движения специально подобран так, чтобы удобно состыковываться по времени с «Ласточкой» на станции Сортавала, а также с водными судами «Метеор», курсирующими на Валаам. Напомним, что в декабре 2018 года состоялся запуск электропоезда «Ласточка» на маршруте Санкт-Петербург – Сортавала – Маткаселькя. Данный маршрут связал основные туристические центры: Санкт-Петербург, Выборг в Ленинградской области и Республику Карелию, в которой активно развивается туристическая индустрия.
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