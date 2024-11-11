Вихоревка: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Вихоревка. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 21 сентября 2025 года включительно. Заказ билетов в городе Вихоревка работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Вихоревка на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
097Э
Тында
Кисловодск
01:06
Вихоревка
6 д. 5 ч. 42 мин.
12:37
Кисловодск
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097С
Кисловодск
Тында
01:22
Вихоревка
6 д. 0 ч. 10 мин.
19:00
Тында
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112Н
Новосибирск
Тында
01:22
Вихоревка
2 д. 18 ч. 28 мин.
19:00
Тында
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297Ж
Тында
Новосибирск
01:22
Вихоревка
2 д. 21 ч. 16 мин.
04:34
Новосибирск (Главный)
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924М
По Золотому Кольцу
Москва
Нерюнгри
01:33
Вихоревка
5 д. 10 ч. 57 мин.
00:32
Нерюнгри
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375Э
Нерюнгри
Новосибирск
01:41
Вихоревка
3 д. 4 ч. 40 мин.
04:28
Новосибирск (Главный)
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075Э
Нерюнгри
Москва
02:04
Вихоревка
5 д. 5 ч. 45 мин.
04:42
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
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229С
Анапа
Северобайкальск
02:16
Вихоревка
4 д. 22 ч. 52 мин.
18:22
Северобайкальск
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091И
Северобайкальск – Москва
Северобайкальск
Москва
04:56
Вихоревка
3 д. 18 ч. 4 мин.
06:28
Москва (Ярославский Вокзал)
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371И
Братск (ст. Усть-Илимск)
Тайшет
05:29
Вихоревка
16 ч. 59 мин.
10:34
Тайшет
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377И
Братск (ст. Усть-Илимск)
Тайшет
05:29
Вихоревка
16 ч. 59 мин.
10:34
Тайшет
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501Ы
Вихоревка
Иркутск
05:45
Вихоревка
19 ч. 25 мин.
01:10
Иркутск (Пассажирский)
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381Ы
Северобайкальск
Иркутск
06:13
Вихоревка
1 д. 11 ч. 50 мин.
01:10
Иркутск (Пассажирский)
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347Н
Северобайкальск
Барнаул
06:20
Вихоревка
2 д. 5 ч. 21 мин.
18:41
Барнаул
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353Ы
Северобайкальск
Иркутск
06:35
Вихоревка
1 д. 12 ч. 31 мин.
01:21
Иркутск (Пассажирский)
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274С
Адлер
Северобайкальск
06:47
Вихоревка
5 д. 3 ч. 49 мин.
21:11
Северобайкальск
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235С
Анапа
Тында
06:47
Вихоревка
6 д. 4 ч. 6 мин.
23:36
Тында
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087И
Иркутск
Братск (ст. Усть-Илимск)
08:45
Вихоревка
1 д. 4 ч. 17 мин.
18:50
Усть-Илимск
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071Ы
Северобайкальск
Иркутск
09:40
Вихоревка
1 д. 7 ч. 30 мин.
01:07
Иркутск (Пассажирский)
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348Ы
Красноярск
Северобайкальск
10:24
Вихоревка
1 д. 11 ч. 28 мин.
04:48
Северобайкальск
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071И
Иркутск
Северобайкальск
11:17
Вихоревка
1 д. 9 ч. 53 мин.
04:48
Северобайкальск
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353И
Иркутск
Северобайкальск
12:02
Вихоревка
1 д. 13 ч. 37 мин.
07:43
Северобайкальск
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347Ы
Северобайкальск
Красноярск
12:22
Вихоревка
1 д. 11 ч. 48 мин.
05:25
Красноярск (Пассажирский)
Купить билеты
087Ы
Братск (ст. Усть-Илимск)
Иркутск
13:30
Вихоревка
1 д. 4 ч. 25 мин.
06:55
Иркутск (Пассажирский)
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372И
Тайшет
Братск (ст. Усть-Илимск)
13:33
Вихоревка
16 ч. 29 мин.
00:35
Усть-Илимск
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378И
Тайшет
Братск (ст. Усть-Илимск)
13:33
Вихоревка
16 ч. 29 мин.
00:35
Усть-Илимск
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348Н
Барнаул
Северобайкальск
14:32
Вихоревка
2 д. 3 ч. 37 мин.
06:45
Северобайкальск
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381И
Иркутск
Северобайкальск
14:32
Вихоревка
1 д. 12 ч. 55 мин.
06:45
Северобайкальск
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076Э
Таврия
Москва
Нерюнгри
15:30
Вихоревка
5 д. 4 ч. 9 мин.
17:19
Нерюнгри
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092И
Москва – Северобайкальск
Москва
Северобайкальск
16:17
Вихоревка
3 д. 15 ч. 10 мин.
08:00
Северобайкальск
Купить билеты
376Ы
Красноярск
Нерюнгри
16:51
Вихоревка
2 д. 14 ч. 5 мин.
18:17
Нерюнгри
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273И
Северобайкальск
Адлер
17:03
Вихоревка
5 д. 8 ч. 2 мин.
08:01
Адлер
Купить билеты
292Ы
Красноярск
Северобайкальск
17:32
Вихоревка
1 д. 3 ч. 40 мин.
09:06
Северобайкальск
Купить билеты
092Ы
Красноярск
Северобайкальск
22:41
Вихоревка
1 д. 3 ч. 57 мин.
13:59
Северобайкальск
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229И
Северобайкальск
Анапа
23:32
Вихоревка
4 д. 22 ч. 27 мин.
06:30
Анапа
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235Э
Тында
Анапа
23:35
Вихоревка
6 д. 2 ч. 35 мин.
06:25
Анапа
Купить билеты
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 21 июня 2025 года расписание поездов в городе Вихоревка включает 72 поезда дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала днем.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:32 по направлению к станции Новосибирск;
  • последний поезд прибывает в 23:36 от станции Тында.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Вихоревка.

Актуальное расписание поездов станции Вихоревка, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

От города Вихоревка можно доехать до следующих городов без пересадок
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Как купить билет на поезд

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Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://poezdonline.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://poezdonline.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://poezdonline.ru/
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