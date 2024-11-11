На странице представлено актуальное расписание поездов города Великий Новгород. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.
Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 21 сентября 2025 года включительно. Заказ билетов в городе Великий Новгород работает круглосуточно!
Расписание отправления поездов со станции Великий Новгород на сегодня
Великий Новгород (Вокзал)
Санкт-Петербург (Финляндский Вокзал)
Великий Новгород (Вокзал)
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Великий Новгород (Вокзал)
Минск (Пассажирский)
Великий Новгород (Вокзал)
Минск (Пассажирский)
Великий Новгород (Вокзал)
Архангельск-Город
Великий Новгород (Вокзал)
Мурманск
Великий Новгород (Вокзал)
Мурманск
Великий Новгород (Вокзал)
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
Великий Новгород (Вокзал)
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
Великий Новгород (Вокзал)
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Великий Новгород (Вокзал)
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
Великий Новгород (Вокзал)
Псков (Пассажирский)
Великий Новгород (Вокзал)
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
Великий Новгород (Вокзал)
Петрозаводск
Великий Новгород (Вокзал)
Псков (Пассажирский)
Великий Новгород (Вокзал)
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
Великий Новгород (Вокзал)
Чудово-Московское
Великий Новгород (Вокзал)
Псков (Пассажирский)
Великий Новгород (Вокзал)
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
Великий Новгород (Вокзал)
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Великий Новгород (Вокзал)
Москва Октябрьская Тур (Ленинградский Вокзал)
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.
На 21 июня 2025 года расписание поездов в городе Великий Новгород включает 46 поездов дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала днем.
Согласно расписанию:
- первый поезд отправляется в 01:09 по направлению к станции Москва;
- последний поезд прибывает в 23:37 от станции Санкт-Петербург.
Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Великий Новгород.
Актуальное расписание поездов станции Великий Новгород, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!
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Как купить билет на поезд
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