На странице представлено актуальное расписание поездов города Ужовка. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.
Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 21 сентября 2025 года включительно. Заказ билетов в городе Ужовка работает круглосуточно!
Расписание отправления поездов со станции Ужовка на сегодня
Ужовка
Симферополь
Ужовка
Анапа
Ужовка
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
Ужовка
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
Ужовка
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
Ужовка
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
Ужовка
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
Ужовка
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
Ужовка
Воркута
Ужовка
Воркута
Ужовка
Котлас Южный
Ужовка
Воркута
Ужовка
Воркута
Ужовка
Анапа
Ужовка
Новороссийск
Ужовка
Пенза 1
Ужовка
Новороссийск
Ужовка
Самара
Ужовка
Уфа
Ужовка
Самара
Ужовка
Уфа
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.
На 21 июня 2025 года расписание поездов в городе Ужовка включает 45 поездов дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала днем.
Согласно расписанию:
- первый поезд отправляется в 00:09 по направлению к станции Нижний Новгород;
- последний поезд прибывает в 20:10 от станции Уфа.
Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Ужовка.
Актуальное расписание поездов станции Ужовка, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!
От города Ужовка можно доехать до следующих городов без пересадок
Популярные направления из города Ужовка
Как купить билет на поезд
С сервисом poezdonline.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению. Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. poezdonline.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.
Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.
Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.
Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.
Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!