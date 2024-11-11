Смоленск: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Смоленск. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 21 сентября 2025 года включительно. Заказ билетов в городе Смоленск работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Смоленск на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
055Ь
Гомель (Беларусь)
Москва
00:55
Смоленск (Центральный)
11 ч. 52 мин.
06:27
Москва (Белорусский Вокзал)
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029Ч
Янтарь
Москва
Калининград
01:08
Смоленск (Центральный)
19 ч. 45 мин.
16:24
Калининград Южный (Пассажирский)
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556М
Смоленск
Адлер
01:10
Смоленск (Центральный)
1 д. 20 ч. 6 мин.
21:16
Адлер
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004Б
Минск
Брест
Москва
01:34
Смоленск (Центральный)
13 ч. 19 мин.
06:56
Москва (Белорусский Вокзал)
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008Б
Славянский Экспресс
Брест
Москва
01:34
Смоленск (Центральный)
13 ч. 19 мин.
06:56
Москва (Белорусский Вокзал)
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055Б
Москва
Гомель (Беларусь)
01:37
Смоленск (Центральный)
12 ч. 40 мин.
08:36
Гомель (Пассажирский)
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002Б
Беларусь
Минск (Беларусь)
Москва
02:24
Смоленск (Центральный)
9 ч. 48 мин.
08:08
Москва (Белорусский Вокзал)
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007М
Славянский Экспресс
Москва
Брест
02:53
Смоленск (Центральный)
12 ч. 15 мин.
10:27
Брест-Центральный
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003Б
Минск
Москва
Брест
02:53
Смоленск (Центральный)
12 ч. 8 мин.
10:20
Брест-Центральный
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001Б
Беларусь
Москва
Минск (Беларусь)
03:29
Смоленск (Центральный)
9 ч. 3 мин.
07:25
Минск (Пассажирский)
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276Б
Минск (Беларусь)
Самара
03:36
Смоленск (Центральный)
1 д. 10 ч. 59 мин.
08:56
Самара
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426Ч
Калининград
Челябинск
03:36
Смоленск (Центральный)
2 д. 17 ч. 23 мин.
04:18
Челябинск-Главный
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150Б
Минск (Беларусь)
Самара
03:36
Смоленск (Центральный)
1 д. 10 ч. 42 мин.
08:52
Самара
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028Б
Брест
Москва
04:11
Смоленск (Центральный)
14 ч. 9 мин.
09:37
Москва (Белорусский Вокзал)
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295Б
Москва
Брест
04:37
Смоленск (Центральный)
15 ч. 15 мин.
14:25
Брест-Центральный
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030Ч
Янтарь
Калининград
Москва
04:42
Смоленск (Центральный)
19 ч. 3 мин.
08:58
Москва (Белорусский Вокзал)
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027Б
Москва
Брест
04:56
Смоленск (Центральный)
14 ч. 4 мин.
13:41
Брест-Центральный
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296Б
Брест
Москва
05:17
Смоленск (Центральный)
16 ч. 34 мин.
11:14
Москва (Белорусский Вокзал)
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232Б
Минск (Беларусь)
Москва
05:17
Смоленск (Центральный)
11 ч. 37 мин.
11:14
Москва (Белорусский Вокзал)
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296Ь
Минск (Беларусь)
Москва
05:17
Смоленск (Центральный)
10 ч. 48 мин.
11:14
Москва (Белорусский Вокзал)
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239Щ
Москва
Полоцк
06:14
Смоленск (Центральный)
10 ч. 43 мин.
10:38
Полоцк
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738М
Ласточка
Смоленск
Москва
07:29
Смоленск (Центральный)
4 ч. 22 мин.
11:51
Москва (Белорусский Вокзал)
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212Щ
Смоленск
Москва
07:51
Смоленск (Центральный)
5 ч. 28 мин.
13:19
Москва (Белорусский Вокзал)
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139Щ
Смоленск
Минск (Беларусь)
08:18
Смоленск (Центральный)
4 ч. 32 мин.
12:50
Минск (Пассажирский)
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722Б
Ласточка
Минск (Беларусь)
Москва
09:27
Смоленск (Центральный)
6 ч. 53 мин.
13:13
Москва (Белорусский Вокзал)
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717М
Ласточка
Москва
Минск (Беларусь)
10:06
Смоленск (Центральный)
7 ч. 5 мин.
13:25
Минск (Пассажирский)
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238Б
Брест
Москва
10:55
Смоленск (Центральный)
15 ч. 56 мин.
16:59
Москва (Белорусский Вокзал)
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238Ф
Минск (Беларусь)
Москва
10:55
Смоленск (Центральный)
10 ч. 56 мин.
16:59
Москва (Белорусский Вокзал)
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209Б
Витебск
Москва
11:07
Смоленск (Центральный)
9 ч. 44 мин.
16:59
Москва (Белорусский Вокзал)
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243Ч
Санкт-Петербург
Брянск
11:43
Смоленск (Центральный)
18 ч. 16 мин.
16:02
Брянск Орловский
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468М
Смоленск
Имеретинский Курорт (Адлер)
11:45
Смоленск (Центральный)
1 д. 19 ч. 11 мин.
06:56
Имеретинский Курорт
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360Ч
Калининград
Адлер
12:03
Смоленск (Центральный)
2 д. 11 ч. 35 мин.
06:27
Адлер
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734М
Ласточка
Смоленск
Москва
13:19
Смоленск (Центральный)
4 ч. 16 мин.
17:35
Москва (Белорусский Вокзал)
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720Б
Ласточка
Минск (Беларусь)
Москва
13:24
Смоленск (Центральный)
7 ч. 58 мин.
17:57
Москва (Белорусский Вокзал)
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732М
Ласточка
Смоленск
Москва
13:25
Смоленск (Центральный)
4 ч. 32 мин.
17:57
Москва (Белорусский Вокзал)
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248Б
Минск (Беларусь)
Москва
14:03
Смоленск (Центральный)
10 ч. 28 мин.
20:12
Москва (Белорусский Вокзал)
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148Ч
Калининград
Москва
14:03
Смоленск (Центральный)
22 ч. 9 мин.
19:44
Москва (Белорусский Вокзал)
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483А
Санкт-Петербург
Брянск
15:43
Смоленск (Центральный)
1 д. 0 ч. 2 мин.
20:17
Брянск Орловский
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716М
Ласточка
Смоленск
Москва
16:04
Смоленск (Центральный)
4 ч. 29 мин.
20:33
Москва (Белорусский Вокзал)
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734Х
Ласточка
Смоленск
Москва
16:04
Смоленск (Центральный)
4 ч. 33 мин.
20:37
Москва (Белорусский Вокзал)
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719Щ
Ласточка
Москва
Минск (Беларусь)
16:12
Смоленск (Центральный)
7 ч. 33 мин.
19:33
Минск (Пассажирский)
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744Ч
Смоленск
Москва
16:50
Смоленск (Центральный)
4 ч. 34 мин.
21:24
Москва (Белорусский Вокзал)
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360С
Адлер
Калининград
17:08
Смоленск (Центральный)
2 д. 12 ч. 52 мин.
09:30
Калининград Южный (Пассажирский)
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088А
Смоленск
Санкт-Петербург
17:40
Смоленск (Центральный)
16 ч. 25 мин.
10:05
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
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237Б
Москва
Брест
18:05
Смоленск (Центральный)
16 ч. 58 мин.
04:15
Брест-Центральный
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237М
Москва
Минск (Беларусь)
18:05
Смоленск (Центральный)
12 ч. 18 мин.
23:35
Минск (Пассажирский)
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736М
Ласточка
Смоленск
Москва
18:21
Смоленск (Центральный)
4 ч. 28 мин.
22:49
Москва (Белорусский Вокзал)
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374М
Таврия
Смоленск
Симферополь
18:50
Смоленск (Центральный)
2 д. 3 ч. 20 мин.
22:10
Симферополь
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718Б
Ласточка
Минск (Беларусь)
Москва
19:06
Смоленск (Центральный)
6 ч. 59 мин.
22:59
Москва (Белорусский Вокзал)
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536А
Смоленск
Анапа
19:21
Смоленск (Центральный)
1 д. 14 ч. 24 мин.
09:45
Анапа
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142М
Смоленск
Архангельск
19:35
Смоленск (Центральный)
1 д. 3 ч. 53 мин.
23:28
Архангельск-Город
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144М
Смоленск
Мурманск
19:35
Смоленск (Центральный)
1 д. 23 ч. 5 мин.
18:40
Мурманск
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142Щ
Смоленск
Архангельск
19:35
Смоленск (Центральный)
1 д. 3 ч. 53 мин.
23:28
Архангельск-Город
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188М
Смоленск
Санкт-Петербург
19:50
Смоленск (Центральный)
18 ч. 12 мин.
14:02
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
Купить билеты
721М
Ласточка
Москва
Минск (Беларусь)
19:51
Смоленск (Центральный)
7 ч. 5 мин.
23:05
Минск (Пассажирский)
Купить билеты
560С
Адлер
Калининград
19:53
Смоленск (Центральный)
3 д. 15 ч. 27 мин.
12:28
Калининград Южный (Пассажирский)
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247Ч
Москва
Минск (Беларусь)
19:54
Смоленск (Центральный)
9 ч. 38 мин.
23:53
Минск (Пассажирский)
Купить билеты
147Ч
Москва
Калининград
19:58
Смоленск (Центральный)
21 ч. 30 мин.
11:44
Калининград Южный (Пассажирский)
Купить билеты
067Х
Смоленск
Витебск
20:20
Смоленск (Центральный)
2 ч. 34 мин.
22:54
Витебск
Купить билеты
235М
Москва
Брест
21:26
Смоленск (Центральный)
16 ч. 3 мин.
06:07
Брест-Центральный
Купить билеты
235Щ
Москва
Минск (Беларусь)
21:26
Смоленск (Центральный)
11 ч. 31 мин.
01:35
Минск (Пассажирский)
Купить билеты
425У
Челябинск
Калининград
22:46
Смоленск (Центральный)
2 д. 18 ч. 50 мин.
14:25
Калининград Южный (Пассажирский)
Купить билеты
206М
Смоленск
Москва
22:56
Смоленск (Центральный)
6 ч. 31 мин.
05:27
Москва (Белорусский Вокзал)
Купить билеты
208Б
Минск (Беларусь)
Москва
22:56
Смоленск (Центральный)
12 ч. 28 мин.
05:27
Москва (Белорусский Вокзал)
Купить билеты
208Ь
Брест
Москва
22:56
Смоленск (Центральный)
17 ч. 18 мин.
05:27
Москва (Белорусский Вокзал)
Купить билеты
239Б
Полоцк
Москва
23:33
Смоленск (Центральный)
11 ч. 14 мин.
05:44
Москва (Белорусский Вокзал)
Купить билеты
231Б
Москва
Минск (Беларусь)
23:37
Смоленск (Центральный)
10 ч. 58 мин.
05:15
Минск (Пассажирский)
Купить билеты
931Б
Москва
Брест
23:37
Смоленск (Центральный)
14 ч. 56 мин.
09:13
Брест-Центральный
Купить билеты
236Б
Брест
Москва
23:43
Смоленск (Центральный)
16 ч. 37 мин.
05:54
Москва (Белорусский Вокзал)
Купить билеты
236Ь
Минск (Беларусь)
Москва
23:43
Смоленск (Центральный)
11 ч. 34 мин.
05:54
Москва (Белорусский Вокзал)
Купить билеты
932Б
Брест
Москва
23:43
Смоленск (Центральный)
1 д. 6 ч. 4 мин.
05:54
Москва (Белорусский Вокзал)
Купить билеты
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 21 июня 2025 года расписание поездов в городе Смоленск включает 146 поездов дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала вечером.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:26 по направлению к станции Минск;
  • последний поезд прибывает в 23:53 от станции Минск.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Смоленск.

Актуальное расписание поездов станции Смоленск, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

От города Смоленск можно доехать до следующих городов без пересадок
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Как купить билет на поезд

С сервисом poezdonline.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению. Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. poezdonline.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

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Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

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Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://poezdonline.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://poezdonline.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://poezdonline.ru/
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