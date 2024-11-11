На 21 июня 2025 года расписание поездов в городе Сивая Маска включает 66 поездов дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала днем.

Согласно расписанию:

первый поезд отправляется в 10:00 по направлению к станции Санкт-Петербург;

последний поезд прибывает в 22:40 от станции Новороссийск.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Сивая Маска.

Актуальное расписание поездов станции Сивая Маска, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!