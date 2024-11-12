На странице представлено актуальное расписание поездов города Шарташ. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.
Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 21 сентября 2025 года включительно. Заказ билетов в городе Шарташ работает круглосуточно!
Расписание отправления поездов со станции Шарташ на сегодня
Шарташ
Омск (Пассажирский)
Шарташ
Екатеринбург (Пассажирский)
Шарташ
Екатеринбург (Пассажирский)
Шарташ
Курган
Шарташ
Курган
Шарташ
Екатеринбург (Пассажирский)
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.
На 21 июня 2025 года расписание поездов в городе Шарташ включает 36 поездов дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала утром.
Согласно расписанию:
- первый поезд отправляется в 02:01 по направлению к станции Кольцово;
- последний поезд прибывает в 22:07 от станции Курган.
Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Шарташ.
Актуальное расписание поездов станции Шарташ, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!
От города Шарташ можно доехать до следующих городов без пересадок
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Как купить билет на поезд
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