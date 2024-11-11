На странице представлено актуальное расписание поездов города Северская. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.
Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 21 сентября 2025 года включительно. Заказ билетов в городе Северская работает круглосуточно!
Расписание отправления поездов со станции Северская на сегодня
Северская
Новороссийск
Северская
Новороссийск
Северская
Новороссийск
Северская
Анапа
Северская
Новороссийск
Северская
Новороссийск
Северская
Новороссийск
Северская
Аэропорт Сочи
Северская
Новороссийск
Северская
Новороссийск
Северская
Новороссийск
Северская
Новороссийск
Северская
Новороссийск
Северская
Томск 2
Северская
Киров (Пассажирский)
Северская
Екатеринбург (Пассажирский)
Северская
Киров (Пассажирский)
Северская
Пермь 2
Северская
Екатеринбург (Пассажирский)
Северская
Таганрог
Северская
Владикавказ
Северская
Анапа
Северская
Владикавказ
Северская
Москва (Павелецкий Вокзал)
Северская
Анапа
Северская
Анапа
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.
На 21 июня 2025 года расписание поездов в городе Северская включает 52 поезда дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала днем.
Согласно расписанию:
- первый поезд отправляется в 05:03 по направлению к станции Анапа;
- последний поезд прибывает в 23:28 от станции Таганрог.
Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Северская.
Актуальное расписание поездов станции Северская, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!
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Как купить билет на поезд
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