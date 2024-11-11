На странице представлено актуальное расписание поездов города Сергиев Посад. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.
Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 21 сентября 2025 года включительно. Заказ билетов в городе Сергиев Посад работает круглосуточно!
Расписание отправления поездов со станции Сергиев Посад на сегодня
Сергиев Посад
Москва (Ярославский Вокзал)
Сергиев Посад
Кострома Новая
Сергиев Посад
Москва (Ярославский Вокзал)
Сергиев Посад
Москва (Ярославский Вокзал)
Сергиев Посад
Москва (Ярославский Вокзал)
Сергиев Посад
Москва (Ярославский Вокзал)
Сергиев Посад
Москва (Ярославский Вокзал)
Сергиев Посад
Ярославль (Главный)
Сергиев Посад
Переславль
Сергиев Посад
Москва (Ярославский Вокзал)
Сергиев Посад
Александров 1
Сергиев Посад
Москва (Ярославский Вокзал)
Сергиев Посад
Москва (Ярославский Вокзал)
Сергиев Посад
Александров 1
Сергиев Посад
Ярославль (Главный)
Сергиев Посад
Москва (Ярославский Вокзал)
Сергиев Посад
Москва (Ярославский Вокзал)
Сергиев Посад
Вологда 1
Сергиев Посад
Анапа
Сергиев Посад
Александров 1
Сергиев Посад
Ярославль (Главный)
Сергиев Посад
Александров 1
Сергиев Посад
Москва (Ярославский Вокзал)
Сергиев Посад
Череповец 1
Сергиев Посад
Череповец 1
Сергиев Посад
Северодвинск
Сергиев Посад
Архангельск-Город
Сергиев Посад
Архангельск-Город
Сергиев Посад
Москва (Ярославский Вокзал)
Сергиев Посад
Москва (Ярославский Вокзал)
Сергиев Посад
Кинешма
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.
На 21 июня 2025 года расписание поездов в городе Сергиев Посад включает 113 поездов дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала вечером.
Согласно расписанию:
- первый поезд отправляется в 00:33 по направлению к станции Ярославль;
- последний поезд прибывает в 23:46 от станции Александров.
Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Сергиев Посад.
Актуальное расписание поездов станции Сергиев Посад, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!
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Как купить билет на поезд
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