На странице представлено актуальное расписание поездов города Семёнов. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.
Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 21 сентября 2025 года включительно. Заказ билетов в городе Семёнов работает круглосуточно!
Расписание отправления поездов со станции Семёнов на сегодня
Семенов
Ижевск
Семенов
Челябинск-Главный
Семенов
Москва (Ярославский Вокзал)
Семенов
Владивосток
Семенов
Москва (Ярославский Вокзал)
Семенов
Владивосток
Семенов
Владивосток
Семенов
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
Семенов
Москва (Ярославский Вокзал)
Семенов
Москва (Ярославский Вокзал)
Семенов
Москва (Ярославский Вокзал)
Семенов
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
Семенов
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
Семенов
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
Семенов
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
Семенов
Москва (Ярославский Вокзал)
Семенов
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Семенов
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
Семенов
Воркута
Семенов
Лабытнанги
Семенов
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
Семенов
Котлас Южный
Семенов
Лабытнанги
Семенов
Воркута
Семенов
Киров (Пассажирский)
Семенов
Приобье
Семенов
Нерюнгри
Семенов
Новый Уренгой
Семенов
Тюмень
Семенов
Владивосток
Семенов
Хабаровск 1
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.
На 21 июня 2025 года расписание поездов в городе Семёнов включает 63 поезда дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала днем.
Согласно расписанию:
- первый поезд отправляется в 01:00 по направлению к станции Ижевск;
- последний поезд прибывает в 23:52 от станции Киров.
Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Семёнов.
Актуальное расписание поездов станции Семёнов, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!
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Как купить билет на поезд
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