На 21 июня 2025 года расписание поездов в городе Поселок включает 13 поездов дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал вечером, а отправляются с вокзала вечером.

Согласно расписанию:

первый поезд отправляется в 15:57 по направлению к станции Поселок;

последний поезд прибывает в 21:50 от станции Поселок.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Поселок.

Актуальное расписание поездов станции Поселок, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!