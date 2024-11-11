На странице представлено актуальное расписание поездов города Поклонная. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.
Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 21 сентября 2025 года включительно. Заказ билетов в городе Поклонная работает круглосуточно!
Расписание отправления поездов со станции Поклонная на сегодня
Поклонная
Мещерская (Киевское Направление)
Поклонная
Крутое
Поклонная
Крутое
Поклонная
Апрелевка
Поклонная
Лесной Городок
Поклонная
Апрелевка
Поклонная
Петушки
Поклонная
Владимир
Поклонная
Апрелевка
Поклонная
Апрелевка
Поклонная
Петушки
Поклонная
Апрелевка
Поклонная
Крутое
Поклонная
Апрелевка
Поклонная
Петушки
Поклонная
Апрелевка
Поклонная
Апрелевка
Поклонная
Петушки
Поклонная
Крутое
Поклонная
Лесной Городок
Поклонная
Петушки
Поклонная
Петушки
Поклонная
Апрелевка
Поклонная
Крутое
Поклонная
Петушки
Поклонная
Крутое
Поклонная
Апрелевка
Поклонная
Петушки
Поклонная
Петушки
Поклонная
Апрелевка
Поклонная
Петушки
Поклонная
Лесной Городок
Поклонная
Крутое
Поклонная
Крутое
Поклонная
Крутое
Поклонная
Апрелевка
Поклонная
Апрелевка
Поклонная
Петушки
Поклонная
Крутое
Поклонная
Крутое
Поклонная
Петушки
Поклонная
Апрелевка
Поклонная
Апрелевка
Поклонная
Петушки
Поклонная
Крутое
Поклонная
Лесной Городок
Поклонная
Апрелевка
Поклонная
Петушки
Поклонная
Лесной Городок
Поклонная
Петушки
Поклонная
Лесной Городок
Поклонная
Крутое
Поклонная
Лесной Городок
Поклонная
Крутое
Поклонная
Крутое
Поклонная
Крутое
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.
На 21 июня 2025 года расписание поездов в городе Поклонная включает 113 поездов дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал днем, а отправляются с вокзала днем.
Согласно расписанию:
- первый поезд отправляется в 04:09 по направлению к станции Крутое;
- последний поезд прибывает в 23:21 от станции Петушки.
Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Поклонная.
Актуальное расписание поездов станции Поклонная, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!
От города Поклонная можно доехать до следующих городов без пересадок
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Как купить билет на поезд
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