Петропавловск: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Петропавловск. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 21 сентября 2025 года включительно. Заказ билетов в городе Петропавловск работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Петропавловск на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
133Н
Томск
Анапа
02:16
Петропавловск
3 д. 22 ч. 24 мин.
04:15
Анапа
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145Ц
Караганды (Казахстан)
Омск
03:13
Петропавловск
20 ч. 20 мин.
08:18
Омск (Пассажирский)
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113Ц
Алматы (Казахстан)
Казань
03:43
Петропавловск
2 д. 15 ч. 10 мин.
06:55
Казань (Пассажирская)
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143Ф
Ташкент (Узбекистан)
Казань
03:43
Петропавловск
3 д. 0 ч. 25 мин.
06:55
Казань (Пассажирская)
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012У
Челябинск
Омск
04:13
Петропавловск
13 ч. 13 мин.
09:13
Омск (Пассажирский)
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252Н
Барнаул
Адлер
04:45
Петропавловск
3 д. 20 ч. 17 мин.
04:37
Адлер
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241И
Иркутск
Адлер
04:57
Петропавловск
4 д. 21 ч. 34 мин.
04:45
Адлер
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269Ч
Чита
Адлер
04:57
Петропавловск
5 д. 17 ч. 19 мин.
04:45
Адлер
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243С
Анапа
Новокузнецк
05:00
Петропавловск
3 д. 15 ч. 57 мин.
01:47
Новокузнецк
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133С
Анапа
Томск
05:28
Петропавловск
3 д. 18 ч. 5 мин.
04:05
Томск 2
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203С
Анапа
Томск
05:49
Петропавловск
3 д. 18 ч. 20 мин.
05:00
Томск 2
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249Н
Новокузнецк
Имеретинский Курорт (Адлер)
06:16
Петропавловск
4 д. 5 ч. 6 мин.
14:13
Имеретинский Курорт
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083Й
Москва
Караганды (Казахстан)
06:50
Петропавловск
3 д. 13 ч. 1 мин.
19:06
Караганды (Пассажирская)
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203Н
Томск
Анапа
07:12
Петропавловск
3 д. 19 ч. 7 мин.
04:15
Анапа
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243Н
Новокузнецк
Анапа
08:10
Петропавловск
3 д. 18 ч. 43 мин.
03:50
Анапа
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106Т
Петропавловск
Алматы (Казахстан)
08:50
Петропавловск
22 ч. 5 мин.
06:55
Алматы 2
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057С
Кисловодск
Иркутск
09:23
Петропавловск
4 д. 18 ч. 13 мин.
06:41
Иркутск (Пассажирский)
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097С
Кисловодск
Тында
09:25
Петропавловск
6 д. 0 ч. 10 мин.
19:00
Тында
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059С
Кисловодск
Новокузнецк
09:25
Петропавловск
3 д. 14 ч. 53 мин.
09:43
Новокузнецк
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273И
Северобайкальск
Адлер
09:55
Петропавловск
5 д. 8 ч. 2 мин.
08:01
Адлер
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127Ы
Красноярск
Адлер
09:55
Петропавловск
4 д. 1 ч. 53 мин.
08:01
Адлер
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211Ы
Красноярск
Анапа
09:55
Петропавловск
4 д. 0 ч. 17 мин.
06:25
Анапа
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269Ь
Чита
Адлер
09:55
Петропавловск
5 д. 16 ч. 4 мин.
08:01
Адлер
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129С
Анапа
Красноярск
11:01
Петропавловск
3 д. 17 ч. 11 мин.
12:36
Красноярск (Пассажирский)
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229С
Анапа
Северобайкальск
11:01
Петропавловск
4 д. 22 ч. 52 мин.
18:22
Северобайкальск
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205С
Анапа
Иркутск
11:12
Петропавловск
4 д. 18 ч. 33 мин.
14:03
Иркутск (Пассажирский)
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235С
Анапа
Тында
11:12
Петропавловск
6 д. 4 ч. 6 мин.
23:36
Тында
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201С
Анапа
Красноярск
11:12
Петропавловск
3 д. 18 ч. 32 мин.
14:02
Красноярск (Пассажирский)
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128Ы
Адлер
Красноярск
12:11
Петропавловск
3 д. 22 ч. 11 мин.
15:33
Красноярск (Пассажирский)
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270С
Адлер
Чита
12:11
Петропавловск
5 д. 18 ч. 13 мин.
11:35
Чита 2
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274С
Адлер
Северобайкальск
12:11
Петропавловск
5 д. 3 ч. 49 мин.
21:11
Северобайкальск
Купить билеты
211Э
Анапа
Красноярск
12:11
Петропавловск
3 д. 20 ч. 3 мин.
15:33
Красноярск (Пассажирский)
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242С
Таврия
Адлер
Иркутск
12:28
Петропавловск
4 д. 19 ч. 25 мин.
08:31
Иркутск (Пассажирский)
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252С
Адлер
Барнаул
12:30
Петропавловск
3 д. 17 ч. 53 мин.
07:25
Барнаул
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089У
Зауралье
Петропавловск
Москва
13:40
Петропавловск
1 д. 15 ч. 48 мин.
05:28
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
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205И
Иркутск
Анапа
13:42
Петропавловск
4 д. 16 ч. 2 мин.
06:25
Анапа
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235Э
Тында
Анапа
13:42
Петропавловск
6 д. 2 ч. 35 мин.
06:25
Анапа
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201Ы
Красноярск
Анапа
13:42
Петропавловск
3 д. 18 ч. 49 мин.
06:25
Анапа
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129Ы
Красноярск
Анапа
14:17
Петропавловск
3 д. 18 ч. 40 мин.
06:30
Анапа
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229И
Северобайкальск
Анапа
14:17
Петропавловск
4 д. 22 ч. 27 мин.
06:30
Анапа
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016Т
Петропавловск
Алматы (Казахстан)
15:50
Петропавловск
2 д. 6 ч. 8 мин.
21:58
Алматы 2
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076Ц
Петропавловск
Кызылорда (Казахстан)
15:50
Петропавловск
2 д. 17 ч. 2 мин.
08:52
Кызылорда
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124В
Белгород
Новосибирск
16:42
Петропавловск
2 д. 20 ч. 0 мин.
06:00
Новосибирск (Главный)
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624Т
Петропавловск
Нур-Султан
16:45
Петропавловск
14 ч. 0 мин.
06:45
Астана Нурлы Жол
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011У
Омск
Челябинск
17:34
Петропавловск
13 ч. 0 мин.
01:15
Челябинск-Главный
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145Н
Омск
Караганды (Казахстан)
18:25
Петропавловск
21 ч. 33 мин.
09:40
Караганды (Пассажирская)
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123Н
Новосибирск
Белгород
19:03
Петропавловск
2 д. 23 ч. 20 мин.
04:51
Белгород
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083Ц
Караганды (Казахстан)
Москва
19:35
Петропавловск
2 д. 18 ч. 43 мин.
22:08
Москва (Павелецкий Вокзал)
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097Э
Тында
Кисловодск
20:45
Петропавловск
6 д. 5 ч. 42 мин.
12:37
Кисловодск
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059Н
Новокузнецк
Кисловодск
20:45
Петропавловск
3 д. 18 ч. 4 мин.
12:37
Кисловодск
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114Ц
Казань
Алматы (Казахстан)
20:59
Петропавловск
3 д. 15 ч. 23 мин.
05:43
Алматы 2
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144Ф
Казань
Ташкент (Узбекистан)
20:59
Петропавловск
4 д. 0 ч. 42 мин.
15:02
Ташкент (Центральный)
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250Н
Имеретинский Курорт (Адлер)
Новокузнецк
23:45
Петропавловск
4 д. 5 ч. 2 мин.
22:48
Новокузнецк
Купить билеты
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 21 июня 2025 года расписание поездов в городе Петропавловск включает 106 поездов дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала утром.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 03:25 по направлению к станции Караганды;
  • последний поезд прибывает в 23:36 от станции Тында.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Петропавловск.

Актуальное расписание поездов станции Петропавловск, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

От города Петропавловск можно доехать до следующих городов без пересадок
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Как купить билет на поезд

С сервисом poezdonline.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению. Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. poezdonline.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

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Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://poezdonline.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://poezdonline.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
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