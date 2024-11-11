На странице представлено актуальное расписание поездов города Нижний Тагил. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.
Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 21 сентября 2025 года включительно. Заказ билетов в городе Нижний Тагил работает круглосуточно!
Расписание отправления поездов со станции Нижний Тагил на сегодня
Нижний Тагил
Екатеринбург (Пассажирский)
Нижний Тагил
Екатеринбург (Пассажирский)
Нижний Тагил
Екатеринбург (Пассажирский)
Нижний Тагил
Новороссийск
Нижний Тагил
Екатеринбург (Пассажирский)
Нижний Тагил
Москва (Ярославский Вокзал)
Нижний Тагил
Москва (Ярославский Вокзал)
Нижний Тагил
Приобье
Нижний Тагил
Приобье
Нижний Тагил
Приобье
Нижний Тагил
Уфа
Нижний Тагил
Екатеринбург (Пассажирский)
Нижний Тагил
Екатеринбург (Пассажирский)
Нижний Тагил
Екатеринбург (Пассажирский)
Нижний Тагил
Екатеринбург (Пассажирский)
Нижний Тагил
Приобье
Нижний Тагил
Приобье
Нижний Тагил
Приобье
Нижний Тагил
Новый Уренгой
Нижний Тагил
Тюмень
Нижний Тагил
Соликамск
Нижний Тагил
Приобье
Нижний Тагил
Приобье
Нижний Тагил
Приобье
Нижний Тагил
Соликамск
Нижний Тагил
Приобье
Нижний Тагил
Приобье
Нижний Тагил
Серов
Нижний Тагил
Челябинск-Главный
Нижний Тагил
Москва (Ярославский Вокзал)
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.
На 21 июня 2025 года расписание поездов в городе Нижний Тагил включает 87 поездов дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала днем.
Согласно расписанию:
- первый поезд отправляется в 00:02 по направлению к станции Карпинск;
- последний поезд прибывает в 22:20 от станции Карпинск.
Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Нижний Тагил.
Актуальное расписание поездов станции Нижний Тагил, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!
От города Нижний Тагил можно доехать до следующих городов без пересадок
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Как купить билет на поезд
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