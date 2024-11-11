На 21 июня 2025 года расписание поездов в городе Усогорск (ст. Кослан) включает 4 поезда дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала ночью.

Согласно расписанию:

первый поезд отправляется в 00:09 по направлению к станции Кослан;

последний поезд прибывает в 22:45 от станции Кослан.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Усогорск (ст. Кослан).

Актуальное расписание поездов станции Усогорск (ст. Кослан), учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!