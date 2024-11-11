На 21 июня 2025 года расписание поездов в городе Камышин включает 2 поезда дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала днем.

Согласно расписанию:

первый поезд отправляется в 14:24 по направлению к станции Камышин;

последний поезд прибывает в 07:52 от станции Ртищево.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Камышин.

Актуальное расписание поездов станции Камышин, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!