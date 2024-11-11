На 21 июня 2025 года расписание поездов в городе Качканар включает 9 поездов дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал днем, а отправляются с вокзала днем.

Согласно расписанию:

первый поезд отправляется в 01:52 по направлению к станции Качканар;

последний поезд прибывает в 21:15 от станции Качканар.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Качканар.

Актуальное расписание поездов станции Качканар, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!