Грязи: билеты на поезд и расписание поездов

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Расписание отправления поездов со станции Грязи на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
020С
Тихий Дон
Москва
Ростов-на-Дону
00:24
Грязи (Воронежские)
15 ч. 46 мин.
10:26
Ростов (Главный)
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928Ф
Цветущая Степь
Москва
Москва
00:24
Грязи (Воронежские)
3 д. 1 ч. 45 мин.
20:25
Москва Казанская Туристическая
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279Й
Волгоград
Санкт-Петербург
00:25
Грязи (Воронежские)
1 д. 16 ч. 17 мин.
22:53
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
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160С
Таврия
Роза Хутор
Москва
00:38
Грязи (Воронежские)
1 д. 15 ч. 27 мин.
11:15
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
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601Б
Витебск
Саратов
00:40
Грязи (Воронежские)
1 д. 12 ч. 44 мин.
10:47
Саратов 1 (Пассажирский)
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213Ж
Ростов-на-Дону
Москва
00:50
Грязи (Воронежские)
19 ч. 26 мин.
07:46
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
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174С
Таврия

Москва
01:10
Грязи (Воронежские)
1 д. 11 ч. 55 мин.
09:40
Москва (Павелецкий Вокзал)
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196Э
Таврия
Симферополь
Москва
01:10
Грязи (Воронежские)
1 д. 11 ч. 20 мин.
09:40
Москва (Павелецкий Вокзал)
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471М
Москва
Адлер
01:20
Грязи (Воронежские)
1 д. 12 ч. 28 мин.
05:03
Адлер
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019С
Тихий Дон
Ростов-на-Дону
Москва
01:35
Грязи (Воронежские)
16 ч. 2 мин.
07:30
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
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386С
Адлер
Архангельск
01:35
Грязи (Воронежские)
2 д. 13 ч. 47 мин.
06:52
Архангельск-Город
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212М
Москва
Ростов-на-Дону
01:35
Грязи (Воронежские)
20 ч. 38 мин.
14:01
Ростов (Главный)
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516С
Адлер
Череповец
01:35
Грязи (Воронежские)
2 д. 3 ч. 21 мин.
22:20
Череповец 1
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214Щ
Москва
Ростов-на-Дону
01:35
Грязи (Воронежские)
20 ч. 38 мин.
14:01
Ростов (Главный)
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586С
Адлер
Салехард
01:38
Грязи (Воронежские)
3 д. 17 ч. 47 мин.
11:49
Лабытнанги
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485Й
Москва
Волгоград
01:52
Грязи (Воронежские)
22 ч. 52 мин.
14:46
Волгоград 1
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092С
Таврия
Севастополь
Москва
01:54
Грязи (Воронежские)
1 д. 11 ч. 28 мин.
08:23
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
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405Х
Москва
Волгоград
01:55
Грязи (Воронежские)
22 ч. 55 мин.
14:49
Волгоград 1
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001Ж
Волгоград
Волгоград
Москва
02:25
Грязи (Воронежские)
17 ч. 34 мин.
09:30
Москва (Павелецкий Вокзал)
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306М
Москва
Сухум (Абхазия)
02:25
Грязи (Воронежские)
1 д. 14 ч. 53 мин.
10:43
Сухум
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292М
Москва
Адлер
02:27
Грязи (Воронежские)
1 д. 9 ч. 3 мин.
04:53
Адлер
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191С
Ростов-на-Дону
Москва
02:32
Грязи (Воронежские)
23 ч. 29 мин.
10:00
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
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459В
Тамбов
Адлер
02:35
Грязи (Воронежские)
1 д. 7 ч. 52 мин.
06:47
Адлер
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382С
Грозный
Москва
02:40
Грязи (Воронежские)
1 д. 17 ч. 40 мин.
10:00
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
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542С
Адлер
Москва
02:40
Грязи (Воронежские)
1 д. 17 ч. 8 мин.
10:00
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
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297Э
Владикавказ
Москва
02:45
Грязи (Воронежские)
1 д. 13 ч. 4 мин.
12:09
Москва (Павелецкий Вокзал)
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268Х
Москва
Адлер
03:00
Грязи (Воронежские)
1 д. 9 ч. 21 мин.
05:11
Адлер
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304М
Москва
Сухум (Абхазия)
03:00
Грязи (Воронежские)
1 д. 14 ч. 53 мин.
10:43
Сухум
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573Ж
Анапа
Кострома
03:03
Грязи (Воронежские)
1 д. 18 ч. 8 мин.
20:18
Кострома Новая
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513С
Анапа
Тамбов
03:22
Грязи (Воронежские)
1 д. 6 ч. 15 мин.
06:10
Тамбов 1
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166Х
Таврия
Москва
Симферополь
03:32
Грязи (Воронежские)
1 д. 15 ч. 30 мин.
10:20
Симферополь
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472С
Адлер
Москва
03:51
Грязи (Воронежские)
1 д. 14 ч. 59 мин.
12:09
Москва (Павелецкий Вокзал)
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456В
Белгород
Москва
03:51
Грязи (Воронежские)
19 ч. 14 мин.
12:09
Москва (Павелецкий Вокзал)
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593В
Салехард
Анапа
04:02
Грязи (Воронежские)
4 д. 14 ч. 35 мин.
06:05
Анапа
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579М
Москва
Волгоград
04:05
Грязи (Воронежские)
1 д. 0 ч. 31 мин.
17:36
Волгоград 1
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573Э
Анапа
Архангельск
04:06
Грязи (Воронежские)
2 д. 8 ч. 50 мин.
10:25
Архангельск-Город
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575С
Анапа
Котлас
04:06
Грязи (Воронежские)
2 д. 10 ч. 15 мин.
11:50
Котлас Южный
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575Э
Анапа
Сыктывкар
04:06
Грязи (Воронежские)
2 д. 17 ч. 27 мин.
19:02
Сыктывкар
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173М
Таврия
Москва

04:23
Грязи (Воронежские)
1 д. 16 ч. 10 мин.
12:10
Евпатория
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195М
Таврия
Москва
Симферополь
04:23
Грязи (Воронежские)
1 д. 14 ч. 20 мин.
10:20
Симферополь
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015Ж
Волгоград
Москва
04:36
Грязи (Воронежские)
20 ч. 47 мин.
14:00
Москва (Павелецкий Вокзал)
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385Я
Архангельск
Адлер
04:41
Грязи (Воронежские)
2 д. 12 ч. 34 мин.
12:06
Адлер
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557Я
Печора
Адлер
04:41
Грязи (Воронежские)
3 д. 2 ч. 36 мин.
12:06
Адлер
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516Я
Череповец
Адлер
04:41
Грязи (Воронежские)
2 д. 4 ч. 56 мин.
12:06
Адлер
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557М
Сосногорск
Адлер
04:41
Грязи (Воронежские)
2 д. 21 ч. 55 мин.
12:06
Адлер
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585Я
Воркута
Адлер
04:41
Грязи (Воронежские)
3 д. 12 ч. 56 мин.
12:06
Адлер
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034С
Осетия
Москва
Владикавказ
04:49
Грязи (Воронежские)
1 д. 12 ч. 8 мин.
09:58
Владикавказ
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256Х
Москва
Воронеж
05:00
Грязи (Воронежские)
10 ч. 12 мин.
08:30
Воронеж 1
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062Ч
Эльбрус
Москва
Нальчик
05:07
Грязи (Воронежские)
1 д. 10 ч. 48 мин.
09:06
Нальчик
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176Э
Таврия
Симферополь
Москва
05:25
Грязи (Воронежские)
1 д. 13 ч. 1 мин.
14:26
Москва (Павелецкий Вокзал)
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098С
Симферополь
Москва
05:25
Грязи (Воронежские)
1 д. 13 ч. 1 мин.
14:26
Москва (Павелецкий Вокзал)
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015Й
Москва
Волгоград
05:28
Грязи (Воронежские)
20 ч. 42 мин.
16:52
Волгоград 1
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007А
Таврия
Санкт-Петербург
Севастополь
05:30
Грязи (Воронежские)
1 д. 14 ч. 10 мин.
07:25
Севастополь
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146Э
Ингушетия
Москва
Назрань
05:40
Грязи (Воронежские)
1 д. 8 ч. 15 мин.
07:43
Назрань
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044М
Москва
Имеретинский Курорт (Адлер)
05:40
Грязи (Воронежские)
1 д. 10 ч. 3 мин.
09:31
Имеретинский Курорт
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092М
Таврия
Москва
Севастополь
06:15
Грязи (Воронежские)
1 д. 11 ч. 53 мин.
11:45
Севастополь
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174М
Таврия
Москва

06:15
Грязи (Воронежские)
1 д. 11 ч. 38 мин.
11:30
Евпатория
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155С
Анапа
Москва
06:20
Грязи (Воронежские)
1 д. 5 ч. 4 мин.
15:09
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
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211С
Ростов-на-Дону
Москва
06:20
Грязи (Воронежские)
21 ч. 56 мин.
15:09
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
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077Ч
Москва
Ставрополь
06:23
Грязи (Воронежские)
1 д. 8 ч. 54 мин.
05:58
Ставрополь
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377Я
Москва
Новороссийск
06:23
Грязи (Воронежские)
1 д. 12 ч. 31 мин.
09:35
Новороссийск
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234С
Новороссийск
Москва
06:40
Грязи (Воронежские)
1 д. 5 ч. 8 мин.
14:58
Москва (Павелецкий Вокзал)
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011Э
Премиум
Анапа
Москва
07:07
Грязи (Воронежские)
23 ч. 3 мин.
13:33
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
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204Э
Москва
Нальчик
07:33
Грязи (Воронежские)
1 д. 10 ч. 33 мин.
10:23
Нальчик
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277А
Санкт-Петербург
Анапа
07:33
Грязи (Воронежские)
1 д. 14 ч. 49 мин.
06:15
Анапа
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276Х
Москва
Ростов-на-Дону
07:33
Грязи (Воронежские)
20 ч. 56 мин.
20:46
Ростов (Главный)
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196Ч
Таврия
Москва
Симферополь
07:33
Грязи (Воронежские)
1 д. 12 ч. 18 мин.
12:20
Симферополь
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190Ч
Таврия
Москва
Симферополь
07:33
Грязи (Воронежские)
1 д. 12 ч. 54 мин.
12:20
Симферополь
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156М
Москва
Анапа
07:44
Грязи (Воронежские)
1 д. 6 ч. 19 мин.
05:55
Анапа
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168Х
Таврия
Москва
Ростов-на-Дону
07:44
Грязи (Воронежские)
22 ч. 27 мин.
21:53
Ростов (Главный)
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043С
Санкт-Петербург
Новороссийск
07:50
Грязи (Воронежские)
1 д. 17 ч. 16 мин.
07:25
Новороссийск
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065В
Воронеж
Москва
08:20
Грязи (Воронежские)
8 ч. 7 мин.
14:42
Москва (Павелецкий Вокзал)
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037Г
Нижний Новгород
Имеретинский Курорт (Адлер)
08:34
Грязи (Воронежские)
1 д. 14 ч. 44 мин.
09:58
Имеретинский Курорт
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137Г
Нижний Новгород
Кисловодск
08:34
Грязи (Воронежские)
1 д. 15 ч. 26 мин.
10:40
Кисловодск
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087Г
Скорый
Нижний Новгород
Адлер
08:38
Грязи (Воронежские)
1 д. 18 ч. 26 мин.
14:44
Адлер
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099Г
Нижний Новгород
Кисловодск
08:39
Грязи (Воронежские)
1 д. 14 ч. 22 мин.
10:40
Кисловодск
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737Ж
Двухэтажный Состав
Воронеж
Москва
08:52
Грязи (Воронежские)
6 ч. 24 мин.
13:59
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
239Ж
Воронеж
Москва
08:52
Грязи (Воронежские)
6 ч. 24 мин.
13:59
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
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282Я
Череповец
Адлер
09:00
Грязи (Воронежские)
1 д. 22 ч. 22 мин.
12:42
Адлер
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495Я
Кострома
Адлер
09:00
Грязи (Воронежские)
1 д. 23 ч. 27 мин.
12:42
Адлер
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079Я
Архангельск
Адлер
09:00
Грязи (Воронежские)
2 д. 6 ч. 21 мин.
12:42
Адлер
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257Я
Печора
Адлер
09:00
Грязи (Воронежские)
2 д. 21 ч. 47 мин.
12:42
Адлер
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197Я
Архангельск
Кисловодск
09:00
Грязи (Воронежские)
2 д. 4 ч. 19 мин.
10:40
Кисловодск
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219Я
Вологда
Адлер
09:00
Грязи (Воронежские)
1 д. 19 ч. 8 мин.
12:42
Адлер
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070Й
Липецк
Москва
09:03
Грязи (Воронежские)
6 ч. 22 мин.
14:37
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
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126Э
Москва
Новороссийск
09:22
Грязи (Воронежские)
1 д. 6 ч. 4 мин.
06:50
Новороссийск
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239Я
Архангельск
Анапа
09:32
Грязи (Воронежские)
2 д. 2 ч. 40 мин.
08:54
Анапа
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177Я
Кострома
Воронеж
09:32
Грязи (Воронежские)
15 ч. 20 мин.
11:10
Воронеж 1
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193А
Санкт-Петербург
Владикавказ
10:24
Грязи (Воронежские)
2 д. 1 ч. 17 мин.
16:43
Владикавказ
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225С
Мурманск
Адлер
10:25
Грязи (Воронежские)
3 д. 5 ч. 43 мин.
20:03
Адлер
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035А
Северная Пальмира (Двухэтажный)
Санкт-Петербург
Адлер
10:27
Грязи (Воронежские)
1 д. 13 ч. 37 мин.
09:42
Адлер
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235А
Санкт-Петербург
Воронеж
10:27
Грязи (Воронежские)
16 ч. 5 мин.
12:10
Воронеж 1
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175Ч
Санкт-Петербург
Адлер
10:42
Грязи (Воронежские)
1 д. 16 ч. 35 мин.
09:55
Адлер
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179А
Таврия
Санкт-Петербург

10:53
Грязи (Воронежские)
1 д. 18 ч. 29 мин.
13:55
Евпатория
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181В
Таврия
Санкт-Петербург
Симферополь
10:53
Грязи (Воронежские)
1 д. 17 ч. 14 мин.
12:40
Симферополь
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035В
Санкт-Петербург
Адлер
10:57
Грязи (Воронежские)
1 д. 14 ч. 37 мин.
10:43
Адлер
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169А
Таврия
Санкт-Петербург
Симферополь
10:57
Грязи (Воронежские)
1 д. 17 ч. 34 мин.
12:50
Симферополь
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126С
Новороссийск
Москва
11:00
Грязи (Воронежские)
1 д. 5 ч. 20 мин.
19:40
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
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266С
Новороссийск
Москва
11:00
Грязи (Воронежские)
1 д. 5 ч. 50 мин.
19:35
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
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573Я
Архангельск
Анапа
11:29
Грязи (Воронежские)
2 д. 12 ч. 5 мин.
13:05
Анапа
Купить билеты
505В
Тамбов
Новороссийск
11:40
Грязи (Воронежские)
1 д. 3 ч. 0 мин.
11:25
Новороссийск
Купить билеты
513В
Тамбов
Анапа
11:40
Грязи (Воронежские)
1 д. 4 ч. 55 мин.
13:20
Анапа
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501М
Москва
Дербент
11:40
Грязи (Воронежские)
1 д. 23 ч. 32 мин.
23:31
Дербент
Купить билеты
585Ж
Воронеж
Нижний Новгород
11:50
Грязи (Воронежские)
22 ч. 8 мин.
08:18
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
Купить билеты
097Х
Таврия
Москва
Симферополь
11:54
Грязи (Воронежские)
1 д. 17 ч. 15 мин.
18:10
Симферополь
Купить билеты
511М
Москва
Адлер
12:00
Грязи (Воронежские)
1 д. 14 ч. 48 мин.
15:58
Адлер
Купить билеты
575Я
Сосногорск
Анапа
12:04
Грязи (Воронежские)
2 д. 21 ч. 35 мин.
13:10
Анапа
Купить билеты
575М
Сыктывкар
Анапа
12:04
Грязи (Воронежские)
2 д. 17 ч. 20 мин.
13:10
Анапа
Купить билеты
575Г
Воркута
Анапа
12:04
Грязи (Воронежские)
3 д. 6 ч. 50 мин.
13:05
Анапа
Купить билеты
575В
Печора
Анапа
12:04
Грязи (Воронежские)
3 д. 1 ч. 40 мин.
13:05
Анапа
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595Ж
Астрахань
Москва
12:05
Грязи (Воронежские)
1 д. 11 ч. 15 мин.
23:56
Москва (Павелецкий Вокзал)
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577Ж
Волгоград
Москва
12:05
Грязи (Воронежские)
1 д. 5 ч. 26 мин.
23:56
Москва (Павелецкий Вокзал)
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555Ж
Волгоград
Москва
12:05
Грязи (Воронежские)
1 д. 7 ч. 21 мин.
23:56
Москва (Павелецкий Вокзал)
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175Х
Таврия
Москва
Симферополь
12:12
Грязи (Воронежские)
1 д. 17 ч. 15 мин.
18:10
Симферополь
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151С
Анапа
Москва
12:35
Грязи (Воронежские)
1 д. 1 ч. 55 мин.
19:10
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
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266Э
Новороссийск
Москва
12:35
Грязи (Воронежские)
1 д. 2 ч. 15 мин.
19:10
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
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250С
Новороссийск
Москва
12:35
Грязи (Воронежские)
1 д. 2 ч. 15 мин.
19:10
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
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104Ж
Адлер – Москва
Адлер
Москва
12:46
Грязи (Воронежские)
23 ч. 34 мин.
18:25
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
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030Й
Премиум
Новороссийск
Москва
12:59
Грязи (Воронежские)
21 ч. 40 мин.
19:00
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
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595М
Москва
Астрахань
13:10
Грязи (Воронежские)
1 д. 9 ч. 3 мин.
12:03
Астрахань
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740Ж
Двухэтажный Состав
Москва
Воронеж
13:25
Грязи (Воронежские)
6 ч. 25 мин.
14:39
Воронеж 1
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460С
Адлер
Тамбов
13:28
Грязи (Воронежские)
1 д. 6 ч. 40 мин.
16:10
Тамбов 1
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240Ж
Москва
Воронеж
13:38
Грязи (Воронежские)
6 ч. 44 мин.
14:58
Воронеж 1
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004М
Кавказ (Двухэтажный Состав)
Москва
Кисловодск
13:42
Грязи (Воронежские)
23 ч. 49 мин.
08:11
Кисловодск
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563В
Москва
Балаково
13:45
Грязи (Воронежские)
1 д. 1 ч. 23 мин.
05:08
Балаково
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295Я
Воркута
Анапа
13:50
Грязи (Воронежские)
3 д. 5 ч. 4 мин.
11:32
Анапа
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187Я
Архангельск
Новороссийск
13:50
Грязи (Воронежские)
2 д. 3 ч. 55 мин.
11:05
Новороссийск
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255Я
Сосногорск
Анапа
13:50
Грязи (Воронежские)
2 д. 14 ч. 54 мин.
11:32
Анапа
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028М
Таврия Экспресс
Москва
Симферополь
14:09
Грязи (Воронежские)
1 д. 3 ч. 25 мин.
12:05
Симферополь
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277С
Анапа
Санкт-Петербург
14:14
Грязи (Воронежские)
1 д. 14 ч. 35 мин.
06:47
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
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579Ж
Волгоград
Москва
14:17
Грязи (Воронежские)
1 д. 4 ч. 42 мин.
01:30
Москва (Павелецкий Вокзал)
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221Я
Архангельск
Анапа
14:30
Грязи (Воронежские)
2 д. 3 ч. 38 мин.
13:53
Анапа
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539Я
Кострома
Анапа
14:30
Грязи (Воронежские)
1 д. 21 ч. 33 мин.
13:53
Анапа
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273В
Воронеж
Москва
14:30
Грязи (Воронежские)
7 ч. 40 мин.
20:15
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
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284Я
Череповец
Анапа
14:30
Грязи (Воронежские)
1 д. 19 ч. 33 мин.
13:53
Анапа
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283Я
Вологда
Анапа
14:30
Грязи (Воронежские)
1 д. 16 ч. 50 мин.
13:53
Анапа
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018Й
Таврия
Симферополь
Москва
14:31
Грязи (Воронежские)
1 д. 13 ч. 0 мин.
23:40
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
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102С
Адлер – Москва
Адлер
Москва
14:44
Грязи (Воронежские)
23 ч. 16 мин.
20:15
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
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079Ж
Волгоград
Санкт-Петербург
14:50
Грязи (Воронежские)
1 д. 11 ч. 18 мин.
12:25
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
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089Ж
Волгоград
Санкт-Петербург
14:56
Грязи (Воронежские)
1 д. 9 ч. 29 мин.
12:05
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
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003С
Кавказ (Двухэтажный Состав)
Кисловодск
Москва
15:00
Грязи (Воронежские)
23 ч. 45 мин.
20:25
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
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028С
Таврия Экспресс
Симферополь
Москва
15:15
Грязи (Воронежские)
1 д. 3 ч. 45 мин.
20:55
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
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297В
Воронеж
Самара
15:20
Грязи (Воронежские)
19 ч. 54 мин.
09:24
Самара
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582Й
Адлер
Мурманск
15:38
Грязи (Воронежские)
3 д. 6 ч. 38 мин.
15:00
Мурманск
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319З
Куляб (Таджикистан)
Москва
15:40
Грязи (Воронежские)
4 д. 3 ч. 41 мин.
00:01
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
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329З
Душанбе (Таджикистан)
Москва
15:40
Грязи (Воронежские)
3 д. 18 ч. 47 мин.
00:01
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
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359З
Худжанд (Таджикистан)
Москва
15:40
Грязи (Воронежские)
2 д. 10 ч. 48 мин.
00:01
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
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104В
Москва – Адлер
Москва
Адлер
15:55
Грязи (Воронежские)
23 ч. 44 мин.
10:24
Адлер
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506С
Новороссийск
Тамбов
16:05
Грязи (Воронежские)
1 д. 1 ч. 20 мин.
18:30
Тамбов 1
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502С
Адлер
Москва
16:05
Грязи (Воронежские)
1 д. 14 ч. 30 мин.
03:05
Москва (Павелецкий Вокзал)
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012М
Премиум
Москва
Анапа
16:11
Грязи (Воронежские)
21 ч. 15 мин.
08:05
Анапа
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111В
Воронеж
Санкт-Петербург
16:14
Грязи (Воронежские)
21 ч. 10 мин.
11:10
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
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089А
Санкт-Петербург
Волгоград
16:20
Грязи (Воронежские)
1 д. 8 ч. 38 мин.
04:58
Волгоград 1
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079А
Санкт-Петербург
Волгоград
16:25
Грязи (Воронежские)
1 д. 8 ч. 26 мин.
04:58
Волгоград 1
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558С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Москва
16:30
Грязи (Воронежские)
1 д. 22 ч. 47 мин.
03:50
Москва (Павелецкий Вокзал)
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038С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Нижний Новгород
16:30
Грязи (Воронежские)
1 д. 15 ч. 16 мин.
06:15
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
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137С
Кисловодск
Нижний Новгород
16:30
Грязи (Воронежские)
1 д. 12 ч. 31 мин.
06:15
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
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138С
Адлер
Нижний Новгород
16:35
Грязи (Воронежские)
1 д. 15 ч. 35 мин.
07:16
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
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268Ж
Адлер
Нижний Новгород
16:35
Грязи (Воронежские)
1 д. 15 ч. 35 мин.
07:16
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
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036А
Северная Пальмира
Новороссийск
Санкт-Петербург
16:44
Грязи (Воронежские)
1 д. 12 ч. 5 мин.
07:45
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
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036С
Северная Пальмира (Двухэтажный)
Адлер
Санкт-Петербург
16:46
Грязи (Воронежские)
1 д. 13 ч. 59 мин.
07:43
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
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235В
Воронеж
Санкт-Петербург
16:46
Грязи (Воронежские)
16 ч. 43 мин.
07:43
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
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036Й
Новороссийск
Санкт-Петербург
16:46
Грязи (Воронежские)
1 д. 11 ч. 27 мин.
07:45
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
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152М
Москва
Анапа
16:47
Грязи (Воронежские)
1 д. 1 ч. 10 мин.
12:10
Анапа
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266М
Москва
Новороссийск
16:47
Грязи (Воронежские)
1 д. 2 ч. 2 мин.
13:02
Новороссийск
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250Щ
Москва
Новороссийск
16:47
Грязи (Воронежские)
1 д. 2 ч. 2 мин.
13:02
Новороссийск
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282С
Адлер
Череповец
17:05
Грязи (Воронежские)
1 д. 18 ч. 45 мин.
11:25
Череповец 1
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496С
Адлер
Кострома
17:05
Грязи (Воронежские)
1 д. 21 ч. 10 мин.
13:50
Кострома Новая
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597Ч
Санкт-Петербург
Адлер
17:05
Грязи (Воронежские)
2 д. 8 ч. 37 мин.
00:42
Адлер
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080С
Адлер
Архангельск
17:05
Грязи (Воронежские)
2 д. 2 ч. 55 мин.
19:35
Архангельск-Город
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258С
Адлер
Печора
17:05
Грязи (Воронежские)
2 д. 17 ч. 10 мин.
09:50
Печора
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197С
Кисловодск
Архангельск
17:05
Грязи (Воронежские)
2 д. 1 ч. 51 мин.
19:35
Архангельск-Город
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220С
Адлер
Вологда
17:05
Грязи (Воронежские)
1 д. 16 ч. 0 мин.
08:40
Вологда 1
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593Й
Анапа
Воркута
17:15
Грязи (Воронежские)
3 д. 8 ч. 28 мин.
02:58
Воркута
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593Э
Анапа
Котлас
17:15
Грязи (Воронежские)
2 д. 3 ч. 51 мин.
22:21
Котлас Южный
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018М
Таврия
Москва
Симферополь
17:30
Грязи (Воронежские)
1 д. 10 ч. 59 мин.
20:40
Симферополь
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160Щ
Таврия
Москва
Керчь-Южная
17:35
Грязи (Воронежские)
1 д. 5 ч. 3 мин.
14:45
Керчь Южная (Новый Парк)
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739Ж
Двухэтажный Состав
Воронеж
Москва
17:38
Грязи (Воронежские)
6 ч. 25 мин.
22:46
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
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188С
Новороссийск
Архангельск
17:48
Грязи (Воронежские)
2 д. 1 ч. 54 мин.
20:44
Архангельск-Город
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255С
Анапа
Сосногорск
17:48
Грязи (Воронежские)
2 д. 12 ч. 15 мин.
06:50
Сосногорск
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088С
Скорый
Адлер
Нижний Новгород
17:57
Грязи (Воронежские)
1 д. 14 ч. 11 мин.
08:37
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
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221С
Анапа
Архангельск
18:15
Грязи (Воронежские)
2 д. 2 ч. 23 мин.
22:03
Архангельск-Город
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539С
Анапа
Кострома
18:15
Грязи (Воронежские)
1 д. 18 ч. 10 мин.
13:50
Кострома Новая
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283С
Анапа
Череповец
18:15
Грязи (Воронежские)
1 д. 18 ч. 10 мин.
13:50
Череповец 1
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579Х
Москва
Волгоград
18:25
Грязи (Воронежские)
1 д. 6 ч. 14 мин.
11:14
Волгоград 1
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077С
Ставрополь
Москва
18:28
Грязи (Воронежские)
1 д. 7 ч. 44 мин.
05:00
Москва (Павелецкий Вокзал)
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378С
Новороссийск
Москва
18:28
Грязи (Воронежские)
1 д. 11 ч. 25 мин.
05:00
Москва (Павелецкий Вокзал)
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123Н
Новосибирск
Белгород
18:36
Грязи (Воронежские)
2 д. 23 ч. 20 мин.
04:51
Белгород
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233М
Москва
Новороссийск
18:49
Грязи (Воронежские)
1 д. 10 ч. 25 мин.
20:35
Новороссийск
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585Г
Нижний Новгород
Воронеж
18:53
Грязи (Воронежские)
23 ч. 2 мин.
20:52
Воронеж 1
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265С
Анапа
Санкт-Петербург
19:14
Грязи (Воронежские)
1 д. 17 ч. 46 мин.
13:01
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
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008С
Таврия
Севастополь
Санкт-Петербург
19:23
Грязи (Воронежские)
1 д. 15 ч. 50 мин.
09:00
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
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190С
Таврия
Симферополь
Москва
19:23
Грязи (Воронежские)
1 д. 14 ч. 5 мин.
04:30
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
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227М
Москва
Воронеж
19:41
Грязи (Воронежские)
10 ч. 30 мин.
21:48
Воронеж 1
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124В
Белгород
Новосибирск
19:43
Грязи (Воронежские)
2 д. 20 ч. 0 мин.
06:00
Новосибирск (Главный)
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030С
Премиум
Москва
Новороссийск
20:03
Грязи (Воронежские)
22 ч. 0 мин.
12:30
Новороссийск
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405С
Волгоград
Москва
20:08
Грязи (Воронежские)
23 ч. 19 мин.
05:48
Москва (Павелецкий Вокзал)
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170Э
Таврия
Симферополь
Санкт-Петербург
20:08
Грязи (Воронежские)
1 д. 18 ч. 26 мин.
13:01
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
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180С
Таврия

Санкт-Петербург
20:10
Грязи (Воронежские)
1 д. 19 ч. 25 мин.
13:20
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
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172Э
Таврия
Симферополь
Москва
20:10
Грязи (Воронежские)
1 д. 11 ч. 38 мин.
04:08
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
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182С
Таврия
Симферополь
Санкт-Петербург
20:10
Грязи (Воронежские)
1 д. 18 ч. 17 мин.
12:57
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
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102М
Москва – Адлер
Москва
Адлер
20:17
Грязи (Воронежские)
23 ч. 14 мин.
13:54
Адлер
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070М
Москва
Липецк
20:28
Грязи (Воронежские)
6 ч. 20 мин.
21:10
Липецк
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144Ч
Москва
Кисловодск
20:34
Грязи (Воронежские)
1 д. 4 ч. 31 мин.
18:59
Кисловодск
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068С
Таврия
Симферополь
Москва
20:48
Грязи (Воронежские)
1 д. 8 ч. 30 мин.
04:20
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
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262С
Адлер
Архангельск
21:01
Грязи (Воронежские)
2 д. 9 ч. 48 мин.
01:00
Архангельск-Город
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288С
Новороссийск
Москва
21:14
Грязи (Воронежские)
1 д. 7 ч. 53 мин.
05:48
Москва (Павелецкий Вокзал)
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485С
Волгоград
Москва
21:14
Грязи (Воронежские)
23 ч. 8 мин.
05:48
Москва (Павелецкий Вокзал)
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562С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Москва
21:14
Грязи (Воронежские)
1 д. 14 ч. 38 мин.
05:48
Москва (Павелецкий Вокзал)
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068Х
Таврия
Москва
Симферополь
21:18
Грязи (Воронежские)
1 д. 9 ч. 35 мин.
23:55
Симферополь
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582В
Москва
Минеральные Воды
21:20
Грязи (Воронежские)
1 д. 7 ч. 7 мин.
19:52
Минеральные Воды
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001И
Волгоград
Москва
Волгоград
21:21
Грязи (Воронежские)
17 ч. 50 мин.
07:40
Волгоград 1
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248С
Адлер
Москва
21:25
Грязи (Воронежские)
1 д. 9 ч. 45 мин.
04:52
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
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306Й
Адлер
Москва
21:25
Грязи (Воронежские)
1 д. 8 ч. 44 мин.
04:32
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
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306С
Сухум (Абхазия)
Москва
21:25
Грязи (Воронежские)
1 д. 14 ч. 29 мин.
04:52
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
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186С
Таврия
Симферополь
Москва
21:25
Грязи (Воронежские)
1 д. 12 ч. 40 мин.
04:40
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
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268С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Москва
21:30
Грязи (Воронежские)
1 д. 9 ч. 35 мин.
04:40
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
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304С
Сухум (Абхазия)
Москва
21:30
Грязи (Воронежские)
1 д. 14 ч. 7 мин.
04:30
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
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027С
Анапа
Москва
21:40
Грязи (Воронежские)
1 д. 5 ч. 30 мин.
05:05
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
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738Ж
Двухэтажный Состав
Москва
Воронеж
22:00
Грязи (Воронежские)
6 ч. 25 мин.
23:14
Воронеж 1
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224М
Москва
Воронеж
22:16
Грязи (Воронежские)
6 ч. 44 мин.
23:36
Воронеж 1
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501Х
Москва
Адлер
22:17
Грязи (Воронежские)
1 д. 16 ч. 13 мин.
05:03
Адлер
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455Х
Москва
Белгород
22:17
Грязи (Воронежские)
20 ч. 10 мин.
09:00
Белгород
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279Х
Москва
Астрахань
22:27
Грязи (Воронежские)
1 д. 7 ч. 2 мин.
18:42
Астрахань
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161С
Анапа
Москва
22:35
Грязи (Воронежские)
1 д. 7 ч. 33 мин.
05:23
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
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542Э
Адлер
Москва
22:35
Грязи (Воронежские)
1 д. 12 ч. 24 мин.
05:23
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
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065М
Москва
Воронеж
22:36
Грязи (Воронежские)
7 ч. 41 мин.
23:59
Воронеж 1
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551М
Москва
Волгоград
22:45
Грязи (Воронежские)
1 д. 8 ч. 39 мин.
18:56
Волгоград 1
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202Й
Адлер
Москва
23:00
Грязи (Воронежские)
1 д. 9 ч. 38 мин.
06:07
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
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202С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Москва
23:01
Грязи (Воронежские)
1 д. 10 ч. 30 мин.
06:07
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
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598С
Адлер
Санкт-Петербург
23:10
Грязи (Воронежские)
2 д. 7 ч. 3 мин.
18:55
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
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145С
Ингушетия
Назрань
Москва
23:15
Грязи (Воронежские)
1 д. 8 ч. 50 мин.
05:50
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
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044С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Москва
23:15
Грязи (Воронежские)
1 д. 10 ч. 8 мин.
05:50
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
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382Я
Москва
Грозный
23:40
Грязи (Воронежские)
1 д. 17 ч. 7 мин.
08:41
Грозный
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542М
Москва
Адлер
23:40
Грязи (Воронежские)
1 д. 16 ч. 35 мин.
08:09
Адлер
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287М
Москва
Новороссийск
23:55
Грязи (Воронежские)
1 д. 6 ч. 36 мин.
22:30
Новороссийск
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561М
Москва
Имеретинский Курорт (Адлер)
23:55
Грязи (Воронежские)
1 д. 14 ч. 20 мин.
06:14
Имеретинский Курорт
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261Я
Архангельск
Адлер
23:59
Грязи (Воронежские)
2 д. 8 ч. 52 мин.
04:22
Адлер
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187С
Архангельск
Новороссийск
23:59
Грязи (Воронежские)
2 д. 3 ч. 10 мин.
22:40
Новороссийск
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Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 21 июня 2025 года расписание поездов в городе Грязи включает 480 поездов дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала вечером.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:02 по направлению к станции Москва;
  • последний поезд прибывает в 23:59 от станции Воронеж.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Грязи.

Актуальное расписание поездов станции Грязи, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

От города Грязи можно доехать до следующих городов без пересадок
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Как купить билет на поезд

С сервисом poezdonline.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению. Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. poezdonline.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

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Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

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Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://poezdonline.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://poezdonline.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://poezdonline.ru/
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