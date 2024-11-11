Елец: билеты на поезд и расписание поездов

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Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 21 сентября 2025 года включительно. Заказ билетов в городе Елец работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Елец на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
250Ч
Старый Оскол
Москва
00:51
Елец
11 ч. 56 мин.
09:26
Москва (Курский Вокзал)
Купить билеты
025В
Воронеж
Воронеж
Москва
01:09
Елец
10 ч. 53 мин.
08:08
Москва (Павелецкий Вокзал)
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542Й
Адлер
Москва
01:12
Елец
1 д. 16 ч. 18 мин.
09:15
Москва (Курский Вокзал)
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937Х
Воронеж
Санкт-Петербург
01:31
Елец
22 ч. 30 мин.
20:00
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
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579М
Москва
Волгоград
01:33
Елец
1 д. 0 ч. 31 мин.
17:36
Волгоград 1
Купить билеты
484С
Таврия
Адлер
Москва
01:52
Елец
1 д. 18 ч. 25 мин.
11:30
Москва (Курский Вокзал)
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165М
Таврия
Москва
Симферополь
02:00
Елец
1 д. 17 ч. 55 мин.
11:40
Симферополь
Купить билеты
481Я
Москва
Новороссийск
02:11
Елец
1 д. 13 ч. 20 мин.
06:55
Новороссийск
Купить билеты
249М
Москва
Старый Оскол
02:11
Елец
12 ч. 6 мин.
05:15
Старый Оскол
Купить билеты
553Щ
Москва
Новороссийск
02:18
Елец
1 д. 17 ч. 18 мин.
06:40
Новороссийск
Купить билеты
537Щ
Москва
Анапа
02:18
Елец
1 д. 18 ч. 53 мин.
08:15
Анапа
Купить билеты
259С
Анапа
Санкт-Петербург
02:22
Елец
1 д. 21 ч. 45 мин.
20:50
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
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259Э
Анапа
Санкт-Петербург
02:22
Елец
1 д. 21 ч. 45 мин.
20:50
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
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181Э
Минеральные Воды
Москва
02:35
Елец
1 д. 10 ч. 29 мин.
10:59
Москва (Павелецкий Вокзал)
Купить билеты
223В
Воронеж
Москва
02:40
Елец
13 ч. 7 мин.
11:17
Москва (Курский Вокзал)
Купить билеты
247С
Анапа
Санкт-Петербург
02:44
Елец
1 д. 22 ч. 35 мин.
21:55
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
Купить билеты
246С
Ейск
Санкт-Петербург
02:44
Елец
1 д. 15 ч. 45 мин.
22:05
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
Купить билеты
279Й
Волгоград
Санкт-Петербург
03:20
Елец
1 д. 16 ч. 17 мин.
22:53
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
Купить билеты
492Э
Таврия
Симферополь
Москва
03:40
Елец
1 д. 21 ч. 59 мин.
13:59
Москва (Киевский Вокзал)
Купить билеты
178С
Таврия
Симферополь
Санкт-Петербург
03:42
Елец
2 д. 0 ч. 45 мин.
21:55
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
Купить билеты
158С
Таврия
Симферополь
Москва
03:42
Елец
1 д. 14 ч. 42 мин.
11:52
Москва (Павелецкий Вокзал)
Купить билеты
537С
Анапа
Москва
03:54
Елец
1 д. 13 ч. 55 мин.
15:55
Москва (Киевский Вокзал)
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025Я
Воронеж
Москва
Воронеж
04:57
Елец
11 ч. 26 мин.
08:30
Воронеж 1
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302Б
Минск (Беларусь)
Адлер
05:08
Елец
2 д. 0 ч. 30 мин.
11:51
Адлер
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490Б
Минск (Беларусь)
Анапа
05:08
Елец
1 д. 23 ч. 16 мин.
10:37
Анапа
Купить билеты
251М
Москва
Воронеж
05:13
Елец
12 ч. 35 мин.
09:30
Воронеж 1
Купить билеты
517М
Москва
Анапа
05:15
Елец
1 д. 11 ч. 20 мин.
08:05
Анапа
Купить билеты
223М
Москва
Воронеж
05:15
Елец
12 ч. 5 мин.
08:55
Воронеж 1
Купить билеты
223Ж
Москва
Воронеж
05:15
Елец
11 ч. 55 мин.
08:50
Воронеж 1
Купить билеты
061М
Москва
Нальчик
05:22
Елец
1 д. 12 ч. 0 мин.
09:15
Нальчик
Купить билеты
033М
Москва
Владикавказ
05:22
Елец
1 д. 12 ч. 33 мин.
09:48
Владикавказ
Купить билеты
061Ч
Москва
Нальчик
05:28
Елец
1 д. 12 ч. 28 мин.
10:10
Нальчик
Купить билеты
029М
Липецк
Москва
Липецк
05:45
Елец
9 ч. 18 мин.
07:00
Липецк
Купить билеты
217М
Москва
Анапа
05:46
Елец
1 д. 7 ч. 57 мин.
06:15
Анапа
Купить билеты
227А
Санкт-Петербург
Новороссийск
06:25
Елец
1 д. 19 ч. 59 мин.
08:10
Новороссийск
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057Щ
Москва
Белгород
06:30
Елец
16 ч. 10 мин.
14:50
Белгород
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183С
Кисловодск
Москва
06:35
Елец
1 д. 15 ч. 56 мин.
15:46
Москва (Курский Вокзал)
Купить билеты
049А
Санкт-Петербург
Кисловодск
06:44
Елец
1 д. 19 ч. 50 мин.
09:45
Кисловодск
Купить билеты
297С
Владикавказ
Москва
06:50
Елец
1 д. 17 ч. 10 мин.
16:15
Москва (Киевский Вокзал)
Купить билеты
232С
Ейск
Москва
06:50
Елец
1 д. 6 ч. 12 мин.
16:15
Москва (Киевский Вокзал)
Купить билеты
261С
Нальчик
Москва
06:50
Елец
1 д. 16 ч. 25 мин.
16:15
Москва (Киевский Вокзал)
Купить билеты
534С
Адлер
Москва
07:26
Елец
1 д. 16 ч. 4 мин.
15:20
Москва (Курский Вокзал)
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205Х
Москва
Белгород
07:37
Елец
14 ч. 55 мин.
14:35
Белгород
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556С
Адлер
Смоленск
07:55
Елец
1 д. 20 ч. 43 мин.
21:45
Смоленск (Центральный)
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374М
Таврия
Смоленск
Симферополь
07:57
Елец
2 д. 3 ч. 20 мин.
22:10
Симферополь
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121В
Санкт-Петербург
Новороссийск
08:08
Елец
1 д. 19 ч. 40 мин.
09:40
Новороссийск
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571Ч
Москва
Воронеж
08:23
Елец
12 ч. 42 мин.
12:27
Воронеж 1
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297Х
Москва
Владикавказ
08:44
Елец
1 д. 16 ч. 45 мин.
14:50
Владикавказ
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231М
Москва
Ейск
08:44
Елец
1 д. 8 ч. 5 мин.
06:10
Ейск
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261М
Москва
Нальчик
08:44
Елец
1 д. 15 ч. 31 мин.
13:36
Нальчик
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533М
Москва
Адлер
09:19
Елец
1 д. 14 ч. 46 мин.
15:32
Адлер
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285А
Мурманск
Новороссийск
09:47
Елец
2 д. 22 ч. 32 мин.
13:02
Новороссийск
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225А
Мурманск
Адлер
09:47
Елец
3 д. 5 ч. 36 мин.
20:06
Адлер
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201У
Апатиты
Адлер
09:56
Елец
3 д. 2 ч. 3 мин.
20:03
Адлер
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480С
Сухум (Абхазия)
Санкт-Петербург
10:10
Елец
2 д. 10 ч. 50 мин.
06:30
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
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243Э
Минеральные Воды
Санкт-Петербург
10:18
Елец
1 д. 18 ч. 5 мин.
03:45
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
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480Й
Адлер
Санкт-Петербург
10:18
Елец
2 д. 2 ч. 23 мин.
04:20
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
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479С
Ростов-на-Дону
Санкт-Петербург
10:18
Елец
1 д. 13 ч. 7 мин.
06:30
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
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595М
Москва
Астрахань
10:25
Елец
1 д. 9 ч. 3 мин.
12:03
Астрахань
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114Э
Краснодар
Москва
10:31
Елец
1 д. 6 ч. 51 мин.
19:43
Москва (Павелецкий Вокзал)
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527М
Москва
Белгород
10:44
Елец
18 ч. 50 мин.
18:10
Белгород
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287Х
Москва
Анапа
11:06
Елец
1 д. 11 ч. 10 мин.
13:40
Анапа
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203В
Санкт-Петербург
Минеральные Воды
11:06
Елец
1 д. 19 ч. 45 мин.
13:10
Минеральные Воды
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563В
Москва
Балаково
11:19
Елец
1 д. 1 ч. 23 мин.
05:08
Балаково
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259А
Санкт-Петербург
Анапа
11:20
Елец
1 д. 20 ч. 32 мин.
13:00
Анапа
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135С
Махачкала
Санкт-Петербург
11:33
Елец
2 д. 4 ч. 38 мин.
05:13
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
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251С
Владикавказ
Санкт-Петербург
11:33
Елец
1 д. 22 ч. 21 мин.
05:13
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
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279С
Таганрог
Санкт-Петербург
11:33
Елец
1 д. 11 ч. 47 мин.
05:13
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
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121С
Владикавказ
Санкт-Петербург
11:34
Елец
1 д. 22 ч. 31 мин.
05:01
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
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227Х
Москва
Анапа
11:58
Елец
1 д. 12 ч. 10 мин.
11:20
Анапа
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121А
Ночной Экспресс
Санкт-Петербург
Владикавказ
12:00
Елец
2 д. 1 ч. 1 мин.
17:33
Владикавказ
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293А
Мурманск
Анапа
12:00
Елец
2 д. 19 ч. 17 мин.
11:20
Анапа
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115Ч
Санкт-Петербург
Новороссийск
12:13
Елец
1 д. 22 ч. 9 мин.
18:45
Новороссийск
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115А
Санкт-Петербург
Адлер
12:14
Елец
1 д. 22 ч. 13 мин.
18:46
Адлер
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099А
Санкт-Петербург
Адлер
13:10
Елец
2 д. 3 ч. 25 мин.
20:59
Адлер
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569Х
Москва
Новороссийск
13:24
Елец
1 д. 15 ч. 50 мин.
15:10
Новороссийск
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237Ч
Москва
Анапа
13:26
Елец
1 д. 14 ч. 39 мин.
16:12
Анапа
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567М
Москва
Анапа
13:29
Елец
1 д. 16 ч. 50 мин.
16:10
Анапа
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079А
Санкт-Петербург
Волгоград
13:36
Елец
1 д. 8 ч. 26 мин.
04:58
Волгоград 1
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259Ч
Санкт-Петербург
Липецк
13:46
Елец
19 ч. 37 мин.
15:04
Липецк
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296Э
Новороссийск
Апатиты
13:49
Елец
2 д. 16 ч. 46 мин.
06:01
Апатиты 1
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228С
Адлер
Москва
13:49
Елец
1 д. 13 ч. 24 мин.
21:46
Москва (Павелецкий Вокзал)
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226С
Адлер
Мурманск
13:50
Елец
2 д. 23 ч. 34 мин.
07:43
Мурманск
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518С
Адлер
Москва
13:50
Елец
1 д. 13 ч. 37 мин.
21:46
Москва (Павелецкий Вокзал)
Купить билеты
089А
Санкт-Петербург
Волгоград
13:53
Елец
1 д. 8 ч. 38 мин.
04:58
Волгоград 1
Купить билеты
286С
Новороссийск
Мурманск
13:55
Елец
2 д. 17 ч. 43 мин.
07:43
Мурманск
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135А
Санкт-Петербург
Махачкала
14:22
Елец
2 д. 3 ч. 39 мин.
22:08
Махачкала
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251А
Санкт-Петербург
Владикавказ
14:22
Елец
1 д. 23 ч. 58 мин.
18:27
Владикавказ
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279А
Санкт-Петербург
Таганрог
14:22
Елец
1 д. 12 ч. 29 мин.
06:58
Таганрог-Пассажирский (Новый Вокзал)
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529У
Зеленогорск
Таганрог
14:46
Елец
1 д. 17 ч. 50 мин.
09:22
Таганрог-Пассажирский (Новый Вокзал)
Купить билеты
049С
Кисловодск
Санкт-Петербург
14:48
Елец
1 д. 19 ч. 4 мин.
08:53
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
Купить билеты
579Х
Москва
Волгоград
15:05
Елец
1 д. 6 ч. 14 мин.
11:14
Волгоград 1
Купить билеты
595Ж
Астрахань
Москва
15:35
Елец
1 д. 11 ч. 15 мин.
23:56
Москва (Павелецкий Вокзал)
Купить билеты
577Ж
Волгоград
Москва
15:35
Елец
1 д. 5 ч. 26 мин.
23:56
Москва (Павелецкий Вокзал)
Купить билеты
555Ж
Волгоград
Москва
15:35
Елец
1 д. 7 ч. 21 мин.
23:56
Москва (Павелецкий Вокзал)
Купить билеты
296С
Новороссийск
Санкт-Петербург
16:05
Елец
1 д. 20 ч. 35 мин.
09:50
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
Купить билеты
529Э
Таганрог
Зеленогорск
16:05
Елец
1 д. 19 ч. 45 мин.
14:40
Зеленогорск
Купить билеты
114С
Адлер
Санкт-Петербург
16:27
Елец
2 д. 4 ч. 24 мин.
09:50
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
Купить билеты
217С
Анапа
Москва
16:36
Елец
1 д. 7 ч. 44 мин.
23:56
Москва (Павелецкий Вокзал)
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227С
Анапа
Москва
16:36
Елец
1 д. 13 ч. 33 мин.
05:45
Москва (Киевский Вокзал)
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247А
Санкт-Петербург
Анапа
16:53
Елец
1 д. 19 ч. 19 мин.
17:50
Анапа
Купить билеты
245А
Санкт-Петербург
Ейск
16:53
Елец
1 д. 14 ч. 51 мин.
13:22
Ейск
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049Ч
Кисловодск
Санкт-Петербург
17:10
Елец
1 д. 21 ч. 51 мин.
11:40
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
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100С
Адлер
Санкт-Петербург
17:10
Елец
2 д. 5 ч. 34 мин.
11:00
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
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579Ж
Волгоград
Москва
17:21
Елец
1 д. 4 ч. 42 мин.
01:30
Москва (Павелецкий Вокзал)
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556М
Смоленск
Адлер
17:46
Елец
1 д. 20 ч. 6 мин.
21:16
Адлер
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122С
Новороссийск
Санкт-Петербург
17:49
Елец
1 д. 19 ч. 5 мин.
12:40
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
Купить билеты
322С
Новороссийск
Санкт-Петербург
17:49
Елец
2 д. 0 ч. 25 мин.
18:00
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
Купить билеты
079Ж
Волгоград
Санкт-Петербург
18:00
Елец
1 д. 11 ч. 18 мин.
12:25
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
Купить билеты
089Ж
Волгоград
Санкт-Петербург
18:01
Елец
1 д. 9 ч. 29 мин.
12:05
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
Купить билеты
528В
Белгород
Москва
18:31
Елец
18 ч. 5 мин.
05:05
Москва (Павелецкий Вокзал)
Купить билеты
491М
Таврия
Москва
Симферополь
18:41
Елец
1 д. 23 ч. 30 мин.
06:25
Симферополь
Купить билеты
177Х
Таврия
Москва
Симферополь
18:41
Елец
1 д. 22 ч. 55 мин.
06:00
Симферополь
Купить билеты
243В
Санкт-Петербург
Минеральные Воды
18:46
Елец
1 д. 21 ч. 2 мин.
21:42
Минеральные Воды
Купить билеты
228А
Новороссийск
Санкт-Петербург
18:55
Елец
1 д. 18 ч. 10 мин.
12:40
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
Купить билеты
261Ч
Воронеж
Москва
18:55
Елец
12 ч. 20 мин.
02:40
Москва (Павелецкий Вокзал)
Купить билеты
551М
Москва
Волгоград
19:05
Елец
1 д. 8 ч. 39 мин.
18:56
Волгоград 1
Купить билеты
558С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Москва
19:26
Елец
1 д. 22 ч. 47 мин.
03:50
Москва (Павелецкий Вокзал)
Купить билеты
275М
Москва
Анапа
19:31
Елец
1 д. 14 ч. 57 мин.
22:02
Анапа
Купить билеты
566С
Адлер
Москва
19:32
Елец
1 д. 14 ч. 48 мин.
03:22
Москва (Курский Вокзал)
Купить билеты
279Х
Москва
Астрахань
19:33
Елец
1 д. 7 ч. 2 мин.
18:42
Астрахань
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10:15
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Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 21 июня 2025 года расписание поездов в городе Елец включает 290 поездов дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала вечером.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:30 по направлению к станции Минеральные Воды;
  • последний поезд прибывает в 23:56 от станции Москва.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Елец.

Актуальное расписание поездов станции Елец, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

От города Елец можно доехать до следующих городов без пересадок
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Как купить билет на поезд

С сервисом poezdonline.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению. Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. poezdonline.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

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Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

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Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://poezdonline.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://poezdonline.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://poezdonline.ru/
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