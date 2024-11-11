На 21 июня 2025 года расписание поездов в городе Димитровград включает 48 поездов дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала днем.

Согласно расписанию:

первый поезд отправляется в 01:05 по направлению к станции Уфа;

последний поезд прибывает в 23:03 от станции Нижневартовск.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Димитровград.

Актуальное расписание поездов станции Димитровград, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!