На странице представлено актуальное расписание поездов города Бобруйск. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.
Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 21 сентября 2025 года включительно. Заказ билетов в городе Бобруйск работает круглосуточно!
Расписание отправления поездов со станции Бобруйск на сегодня
Бобруйск
Минск (Пассажирский)
Бобруйск
Гомель (Пассажирский)
Бобруйск
Мурманск
Бобруйск
Минск (Пассажирский)
Бобруйск
Минск (Пассажирский)
Бобруйск
Минск (Пассажирский)
Бобруйск
Гомель (Пассажирский)
Бобруйск
Солигорск
Бобруйск
Гомель (Пассажирский)
Бобруйск
Адлер
Бобруйск
Анапа
Бобруйск
Гомель (Пассажирский)
Бобруйск
Минск (Пассажирский)
Бобруйск
Минск (Пассажирский)
Бобруйск
Калинковичи
Бобруйск
Гомель (Пассажирский)
Бобруйск
Минск (Пассажирский)
Бобруйск
Гомель (Пассажирский)
Бобруйск
Гомель (Пассажирский)
Бобруйск
Гомель (Пассажирский)
Бобруйск
Гомель (Пассажирский)
Бобруйск
Минск (Пассажирский)
Бобруйск
Минск (Пассажирский)
Бобруйск
Минск (Пассажирский)
Бобруйск
Минск (Пассажирский)
Бобруйск
Гомель (Пассажирский)
Бобруйск
Минск (Пассажирский)
Бобруйск
Минск (Пассажирский)
Бобруйск
Светлогорск-На-Березин
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.
На 21 июня 2025 года расписание поездов в городе Бобруйск включает 59 поездов дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала днем.
Согласно расписанию:
- первый поезд отправляется в 00:25 по направлению к станции Минск;
- последний поезд прибывает в 23:52 от станции Гомель.
Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Бобруйск.
Актуальное расписание поездов станции Бобруйск, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!
От города Бобруйск можно доехать до следующих городов без пересадок
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Как купить билет на поезд
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