На 21 июня 2025 года расписание поездов в городе Листвянка (ст. Байкал) включает 7 поездов дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала вечером.

Согласно расписанию:

первый поезд отправляется в 06:55 по направлению к станции Байкал;

последний поезд прибывает в 14:45 от станции Байкал.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Листвянка (ст. Байкал).

Актуальное расписание поездов станции Листвянка (ст. Байкал), учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!