Поезд «Омич» — фирменный пассажирский состав, курсирующий по направлению Омск — Нижневартовск с 2006 года. Он укомплектован только новыми современными вагонами для комфортного путешествия каждого пассажира: с питанием, свежим льняным бельем, круглосуточной информацией о движении, вежливым персоналом.
Маршрут
Фирменный поезд «Омич» курсирует через день по четным числам в обоих направлениях. Пункт отправления поезда — Омск-Пасс., а прибытия — станция Нижневартовск-1. С вокзала Омска состав отправляется под номером 115Н, а в обратном направлении меняет нумерацию на 115Е. Полный маршрут указан на карте.
Расписание движения
Между конечными станциями «Омич» проходит расстояние в 1493 км в среднем за одни сутки. Время следования в пути:
из Омска до Нижневартовска — 1 сутки 1 час 30 минут;
из Нижневартовска до Омска — 1 сутки 5 часов 49 минут.
Маршрут поезда пролегает через крупные города: Ишим, Тюмень, Сургут. Самая длительная остановка — на станции города Сургут (40 минут).
В таблице представлено расписание поезда «Омич» на 2019 год (отправляется и прибывает по местному времени):
В каждом из них установлены кондиционеры для поддержания максимально комфортного климата в дороге и биотуалеты, о доступности которых сообщит электронное информационное табло. Для подзарядки гаджетов или использования бытовых приборов есть розетки 220В.
Класс обслуживания
Вагоны фирменного поезда «Омич» выполнены из экологически чистых материалов. В дороге пассажирам предоставляется широкий спектр услуг: комплект свежего постельного белья и полотенце, настольные игры, горячие и прохладительные напитки в ассортименте (за отдельную плату).
Просто перекусить или полноценно поужинать можно в уютном вагоне-ресторане. Выбор меню разнообразен: от аппетитных супов и второго до бизнес-ланча. Для маленьких пассажиров доступно детское меню. Люди с ограниченными возможностями или путешествующие с детьми могут заказать доставку блюд через проводника прямо в купе.
рацион питания
комплект постельного белья
тапочки, полотенце
санитарно-гигиенический набор
печатные издания
Плацкарт
аналогичен плацкартным вагонам других поездов
комплект постельного белья
полотенце
Стоимость билетов
Билеты на поезд «Омич» продаются за 90 дней до его отправления. Цена на них постоянно меняется, поскольку зависит от спроса на рейс. Также на стоимость билетов влияет класс обслуживания и дата покупки (чем раньше, тем дешевле).
Цена билета в вагон:
плацкарт — от 3300 рублей;
купе — от 5000 рублей;
купе для инвалидов — от 3300 рублей.
Узнать актуальную информацию о стоимости, найти подходящее место и купить билет на поезд «Омич» можно в кассе дальнего следования РЖД или онлайн на нашем сайте — быстро, надежно и удобно.
«Ласточка» — скоростные электропоезда ЭС1 и ЭС2Г, которые используются для пригородных, городских и региональных пассажирских перевозок. Данное семейство пассажирских электропоездов было специально создано по заказу ОАО «Российские железные дороги» немецкой компанией «Siemens AG». В частности, ЭС1 были произведены в г. Крефельд (Германия) на одноименном заводе конгломерата, а ЭС2Г — в г. Верхняя Пышма (Свердловская область) на заводе «Уральские локомотивы». Серии ЭС1П и ЭС2ГП также собирались в России по лицензии Siemens
Услуги для пассажиров поездов "Ласточка" Поезда "Ласточка" предлагают пассажирам различные уровни комфорта: от базового до бизнес-класса. В зависимости от выбранного вагона, доступны такие услуги, как кожаные кресла с регулировкой, мобильный бар, розетки для зарядки устройств, дорожные и детские наборы, пресса, а также гардероб и доступ к Медицентру. Пассажиры бизнес-класса также получают питание и возможность выбора меню. Дополнительно предоставлена информация о телефонах камер хранения забытых вещей на станциях Санкт-Петербург, Бологое и Великий Новгород.
Четвертый вагон скоростного поезда «Сапсан» относится к классу «Экономический». Как и другие вагоны фирменного
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура
покупки на сайте https://poezdonline.ru/ займет всего пару минут.
Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:
Ф.И.О.; пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф,
номер бонусной карты (при наличии).
Останется оплатить посадочный талон банковской картой
или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый
посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться
электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен
предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети.
Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите
проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности.
Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности.
При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего
этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета,
должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны
на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие
детям путешествовать одним:
для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах
по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70%
от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет,
то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу
оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без
предоставления отдельного места.
На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет.
До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику.
Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса.
Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого
комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся
только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны
ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://poezdonline.ru/ электронный билет нельзя поменять.
Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после
предъявления следующих документов:
назвав кассиру 14-значный номер заказа;
предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен.
Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.