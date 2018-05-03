Поезд «Новокузнецк» — скорый фирменный состав РЖД, соединяющий один из крупнейших городов Западной Сибири и северную столицу России. Он введен в эксплуатацию в 1996 году и сразу приобрел популярность среди пассажиров. Как и другие фирменные поезда, курсирующие по российским железным дорогам, он укомплектован новыми современными вагонами в серо-красных цветах.
Маршрут
Фирменный поезд курсирует между Новокузнецком и Санкт-Петербургом через день. Со станции Новокузнецк он отправляется по нечетным числам, а из Санкт-Петербурга — по четным.
Маршрут поезда «Новокузнецк» начинается с железнодорожного вокзала с одноименным названием, а прибывает состав на Ладожский вокзал северной столицы. С начальной станции поезд уходит под номером 013Н, а в обратном направлении меняет нумерацию на 014А.
Расписание движения
Фирменный поезд «Новокузнецк» проходит расстояние между двумя конечными станциями в 4062 км почти за трое суток. Время следования в пути:
из Новокузнецка до Санкт-Петербурга — 2 суток 17 часов 34 минут;
из Санкт-Петербурга до Новокузнецка — 2 суток 16 часов 46 минут.
По пути состав пересекает три часовых пояса и делает остановки на 42 станциях, включая крупные города: Новосибирск, Омск, Ишим, Тюмень, Екатеринбург, Пермь, Киров, Вологда, Череповец и др. Самая продолжительная стоянка — на станции Новосибирск-Главный (50 минут).
Актуальное расписание поезда «Новокузнецк» представлено в таблице (время отправления и прибытия местное):
Со станции Новокузнецк в Петербург поезд уходит в составе, включающем:
3 купейных вагона;
5 плацкартных вагонов;
1 штабной вагон с местом для инвалида;
1 вагон-ресторан.
Каждый вагон поезда оборудован биотуалетами, кондиционерами, электрическими розетками и информационными табло.
Класс обслуживания
Фирменный состав направлением Новокузнецк — Санкт-Петербург — поезд для комфортабельного путешествия, с высоким уровнем сервиса и вежливым персоналом. В таблице представлена краткая характеристика вагонов «Новокузнецка»:
для всех купе:
рацион питания
комплект постельного белья
для вагонов повышенной комфортности (2Э):
выбор типа питания
санитарно-гигиенический набор
печатные издания
Плацкарт
аналогичен плацкартным вагонам в других поездах
комплект постельного белья
Вагон-ресторан порадует пассажиров разнообразными горячими блюдами, свежими закусками и салатами, ароматными десертами и напитками. В меню также присутствуют бизнес-ланчи, сезонные предложения, детские блюда. Для пассажиров с ограниченными возможностями предоставляется услуга доставки пищи прямо в купе.
Стоимость билетов
Стоимость билетов на фирменный состав постоянно меняется и зависит от спроса на рейс. На цену поездки также влияет класс обслуживания и дата покупки билетов. Продажи стартуют за 90 дней до отправления состава.
Цена билета на фирменный поезд «Новокузнецк»:
плацкарт — от 8100 рублей;
купе — от 10700 рублей;
купе для инвалидов — от 8000 рублей.
Узнать актуальную информацию о стоимости и купить билеты на поезд «Новокузнецк» можно в кассе дальнего следования РЖД или на нашем сайте. При покупке билетов онлайн не взимается комиссия, поскольку zhd-online.ru — официальный партнер РЖД.
«Ласточка» — скоростные электропоезда ЭС1 и ЭС2Г, которые используются для пригородных, городских и региональных пассажирских перевозок. Данное семейство пассажирских электропоездов было специально создано по заказу ОАО «Российские железные дороги» немецкой компанией «Siemens AG». В частности, ЭС1 были произведены в г. Крефельд (Германия) на одноименном заводе конгломерата, а ЭС2Г — в г. Верхняя Пышма (Свердловская область) на заводе «Уральские локомотивы». Серии ЭС1П и ЭС2ГП также собирались в России по лицензии Siemens
Услуги для пассажиров поездов "Ласточка" Поезда "Ласточка" предлагают пассажирам различные уровни комфорта: от базового до бизнес-класса. В зависимости от выбранного вагона, доступны такие услуги, как кожаные кресла с регулировкой, мобильный бар, розетки для зарядки устройств, дорожные и детские наборы, пресса, а также гардероб и доступ к Медицентру. Пассажиры бизнес-класса также получают питание и возможность выбора меню. Дополнительно предоставлена информация о телефонах камер хранения забытых вещей на станциях Санкт-Петербург, Бологое и Великий Новгород.
Четвертый вагон скоростного поезда «Сапсан» относится к классу «Экономический». Как и другие вагоны фирменного
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура
покупки на сайте https://poezdonline.ru/ займет всего пару минут.
Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:
Ф.И.О.; пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф,
номер бонусной карты (при наличии).
Останется оплатить посадочный талон банковской картой
или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый
посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться
электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен
предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети.
Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите
проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности.
Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности.
При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего
этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета,
должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны
на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие
детям путешествовать одним:
для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах
по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70%
от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет,
то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу
оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без
предоставления отдельного места.
На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет.
До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику.
Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса.
Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого
комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся
только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны
ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://poezdonline.ru/ электронный билет нельзя поменять.
Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после
предъявления следующих документов:
назвав кассиру 14-значный номер заказа;
предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен.
Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.